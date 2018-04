La fantascienza è realtà | riportati in vita cervelli di maiali morti

Blastingnews

: ??? @MarcoTardelli82: 'Critiche ad Allegri assurde, la Juventus in estate deve dargli una mano e cambiare qualcosa a… - forumJuventus : ??? @MarcoTardelli82: 'Critiche ad Allegri assurde, la Juventus in estate deve dargli una mano e cambiare qualcosa a… - forumJuventus : ??? @AntBarilla a #RadioVS: 'Il ritorno di Pogba e Morata non è fantascienza' ? - forumJuventus : ?? @AntBarilla :'Se Emre Can accetterà la proposta della Juve, arrivando a parametro zero, la Juve può puntare su al… -

(Di domenica 29 aprile 2018) In determinate condizioni, il #cervello vive fuori del corpo anche se solo per poche ore. Cose dell'altro mondo, calate dal regno dellanella realta'. Lo dimostra un esperimento che farebbero impallidire il dottor Frankenstein, personaggio letterario che tentava di riportare cadaveri in. Un gruppo di ricercatori della #yale University negli Usa, per la prima volta è riuscito a tenere inper 36 ore consecutive alcunidifuori dal corpo degli animali. Cosa significa tutto questo? Che orizzonti delinea? Probabilmente cambia drasticamente l'accezione scientifica di morte e potrebbe dare avvio alla possibilita' di studiare in maniera nuova malattie come Alzheimer e tumori. L'esperimento Finora la mancanza di segnali elettrici è stata considerata prova di morte cerebrale. Con l'esperimento appena fatto su 200ottenuti da un mattatoio è ...