La Corea del Nord dice che chiuderà il sito dei propri esperimenti nucleari

Corea del Nord - Kim Jong-un : “Non sono il tipo di persona che spara con armi nucleari” : In occasione dell’incontro storico di venerdì scorso con il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in, il leader norCoreano avrebbe dichiarato: “Non sono il tipo di persona che spara con armi nucleari contro la Corea del Sud, il Pacifico o gli Stati Uniti“. “Se ci riuniamo con regolarità con gli americani per cementare la fiducia e loro promettono di non farci guerra o invaderci – ha affermato Kim Jong-un – ...

La Corea del Nord a maggio chiuderà il sito dei test nucleari : La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo «farà in pubblico», attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudCoreani, e giornalisti. Lo ha riferito l’Ufficio di presidenza di Seul. ...

Corea del Nord - Trump : incontro con Kim Jong-un entro le “prossime 3 o 4 settimane” : Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe incontrare il leader della Corea del Nord Kim Jong-un entro le “prossime tre o quattro settimane“, senza ulteriori dettagli. Il nuovo Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha detto in un’intervista con l’emittente Abc che, nel corso della sua visita a Pyongyang, il leader NordCoreano ha detto che intende lavorare a un piano per la denuclearizzazione e ...

Corea del Nord : annunciata la chiusura del sito dei test nucleari : La Corea del Nord ha reso noto che chiuderà il sito di test nucleari a Punggye-ri a maggio: l’annuncio è dell’ufficio presidenziale sudCoreano, riferito dall’agenzia di stampa Yonhap. Il leader NordCoreano Kim Jong-un, nel corso dell’incontro con il presidente della Corea del Sud Moon Jae In, ha accettato di chiudere il sito “in presenza di esperti della sicurezza americani e sudCoreani, e giornalisti. Alcuni dicono ...

L'annuncio di Seul : Corea del Nord chiuderà il sito dei test nucleari - : La chiusura dell'impianto arriverà a maggio. Kim ha fatto sapere che non ripeterà "la dolorosa storia della Guerra di Corea". I due paesi, inoltre, uniformeranno il fuso orario

Corea del Nord pubblica testo di dichiarazione congiunta con Corea del Sud - : ... distruggono in una sola volta il muro di divisione, è la prima volta nella storia della nostra nazione, provoca una grande impressionante riempie il mondo intero di gioia, esultanza e ammirazione". ...

L’incontro tra Corea del Nord e Corea del Sud - spiegato : Perché tutti quei sorrisi? È andato davvero così bene? E soprattutto: cosa succede adesso? The post L’incontro tra Corea del Nord e Corea del Sud, spiegato appeared first on Il Post.

Corea del Nord - media : obiettivo “completa denuclearizzazione” : I media di stato della Corea del Nord parlano oggi di “completa denuclearizzazione” all’indomani dello “storico vertice” tra Kim Jong-un e il presidente sudCoreano Moon Jae In. “La Corea del Nord e del Sud affermano l’obiettivo comune di realizzare una penisola Coreana libera dal nucleare attraverso una completa denuclearizzazione“, riporta Kcna. L'articolo Corea del Nord, media: obiettivo ...

Corea del Nord - incontro storico Kim-Moon : «Inizia nuova era di pace» : Svolta storica tra le due Coree. Il presidente sudCoreano Moon Jae-in e il leader del Nord Kim Jong-un si sono solennemente impegnati nel vertice di oggi a firmare entro la fine dell'anno un...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : Italia eliminata agli ottavi. Le semifinali saranno Corea del Sud-Russia e Canada-Svizzera : Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia ai Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). La coppia azzurra formata da Veronica Zappone e Simone Gonin è stata sconfitta di misura dalla Svizzera di Michele Jaeggi e Sven Michel con il punteggio di 6-5. Una partita iniziata subito in salita per gli azzurri, che non riescono a sfruttare l’hammer e si fanno rubare la mano dagli elvetici, che realizzano ...

Trump : per ora resta massima pressione su Corea del Nord : Nonostante lo storico incontro tra Kim Jong-un e il presidente sudCoreano Moon Jae-in e le promesse da parte di Pyongyang, per il momento gli Stati Uniti continueranno ad esercitare la massima ...

Trump e Merkel : massimo impegno contro il nucleare per Corea del Nord e Iran : Numerosi i temi della conferenza stampa congiunta del presidente Usa e della cancelliera tedesca. Che sui dazi propone un accordo

Trump a caratteri cubitali su Twitter : 'Fine della guerra in Corea!'. E grazie alla Cina di Xi : Con l'indimenticabile momento in casa Onu dove, tra le mura dell'Assemblea Generale e sotto gli occhi del mondo intero, si era divertito a prenderlo in giro parafrasando il titolo di una famosa ...