La Carta non lo vieta | i giudici pressano i Comuni

La casa di Carta è la serie non-inglese più vista della storia su Netflix. E un tweet del Professore fa pensare a un nuovo colpo in programma : L’annuncio è nascosto nelle pieghe di un comunicato sull’andamento finanziario di Netflix nel primo quadrimestre 2018, ma racconta tutto del successo mondiale de La casa de papel, la serie spagnola sul colpo del secolo alla zecca spagnola. L’impresa del Professore, Tokyo, Berlino e Nairobi è la serie non-inglese più vista di sempre sulla piattaforma streaming. E negli scorsi giorni, come riporta Antena 3, che ha trasmesso La ...

Pagamento con Carta di credito - basta firme/ Dopo American Express anche Mastercard. I giovani non si fidano : Per il Pagamento con carte di credito, come American Express e Mastercard, non servirà più la firma. anche Visa si prepara a questa piccola rivoluzione(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 17:06:00 GMT)

Riders - l’alba di un nuovo sindacato? A Bologna la prima ‘Internazionale’ e la Carta dei Diritti : “Torino? Non ci sono solo i tribunali” : “Non sarà una sentenza a chiudere la partita”. A pochi giorni dalla decisione del tribunale di Torino che ha respinto il riconoscimento dello stato di lavoratore dipendente a sei fattorini della società tedesca del delivery Foodora, i Riders d’Italia si sono dati appuntamento a Bologna per la prima assemblea nazionale. sono arrivati di domenica (15 aprile), da Genova, Torino, La Spezia, Brescia, Milano, Roma, ma anche Torino, con un solo ...

Reggio Emilia - l'ex non vuole parlargli - 17enne lancia bomba Carta contro la casa : «Rispondimi o succede un casino» : Voleva a tutti i costi un confronto con l'ex e, pur di ottenerlo, non ha esitato a inviarle messaggi minacciosi arrivando a far esplodere una bomba carta sul balcone dell'abitazione della...

Il consiglio di Carsoli non va in streaming e lui si presenta ai lavori per protesta con una telecamera di Carta : 'In campagna elettorale l'amministrazione aveva promesso: la trasmissione in streaming live dei consigli comunali e la creazione di un canale YouTube', ha commentato Proia sui social, 'a oggi quella ...

Lentini : fanno acquisti con una Carta non loro - tre denunce : La polizia di Lentini, a seguito della denuncia di addebiti sul conto corrente correlato ad una carta di credito smarrita lo scorso 25 marzo, hanno denunciato per il reato di indebito utilizzo di ...

Governo : tensione Berlusconi-Salvini - ma la Lega non strappa. Alla fine spunta la Carta Casellati : Toccava a loro quella difficile mossa politica dopo la campagna mediatica scatenata dal M5s non contro Fi, ma contro il suo leader. 'La trattativa per la formazione di un Governo tra centrodestra e ...

Ci sarà La Casa di Carta 3 su Netflix dopo il finale chiuso della seconda parte? Il creatore Alex Pina : “Non so cosa accadrà” : Un finale surreale ma a suo modo perfetto ha chiuso il cerchio della raPina del secolo, spegnendo le speranze di vedere La Casa di Carta 3 prossimamente su Netflix nonostante l'enorme successo mondiale della serie. I 9 nuovi episodi de La Casa di Carta 2, seconda parte dell'unica stagione della serie di Antena3, sono arrivati su Netflix venerdì 6 aprile, attesissimi in mezzo mondo dopo che il titolo è diventato virale grazie alla ...

Ecco perché non dovremmo usare la Carta igienica : La prima carta igienica commerciale fu inventata e introdotta in vendita nel 1857 dall'americano Jospeh Gayetty, e riscosse grande successo, tanto che negli anni è diventata un prodotto irrinunciabile presente in praticamente tutte le case. Rispetto a quella degli inizi, più dura e ruvida, aziende di tutto il mondo si sono impegnate per realizzare un prodotto sempre più morbido e gradevole al tatto. Ma nonostante tutto secondo un recente ...

No - non mettete una palla di Carta stagnola nel microonde : (Foto: James Butler/Flickr) Circola in questi giorni online un post che propone – ironicamente – di tentare un esperimento con una sfera di alluminio in un forno a microonde: “Lo sapevi che se fai una palla di carta alluminio, e la metti nel microonde per tre minuti, ottieni questo risultato?”, recita il testo. E mostrando, appena sotto, l’immagine di un foglio di carta stagnola appallottolato accanto al presunto risultato ...

Cristina Parodi - per non perdere Domenica In si gioca la Carta Giorgio Gori : così il marito può aiutarla : Dagospia le definisce 'deliranti dichiarazioni'. Sono quelle che ha rilasciato Cristina Parodi a Io donna , in un'intervista in cui nega che la sua Domenica in sia un flop e attacca la concorrenza, ...