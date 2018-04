La campagna elettorale e l’incontro con Chiara | una ragazza autistica

Falconara : Schiavoni - 'Lasciate API fuori della campagna elettorale' : ... grazie anche a una informazione trasparente, stimoli la collaborazione costruttiva tra aziende e territorio nell'interesse dell'ambiente e dello sviluppo dell'economia'.

A Fiumicino svastiche contro il sindaco in campagna elettorale : I simboli nazisti sono stati disegnati sugli striscioni dell’attuale primo cittadino e candidato alle elezioni del 10 giugno, Esterino Montino del Pd

Trieste - l'abbraccio tra Berlusconi e Salvini solo a fine campagna elettorale : E, se al Cavaliere non vanno giù i 'veti' dei grillini, il segretario del Carroccio non digerisce la loro politica dei due 'forni'. Mollare Berlusconi? 'No, non vedo perché dovrei cambiare idea ogni ...

Il MoVimento 5 Stelle chiude la campagna elettorale a Udine : Il MoVimento 5 Stelle chiude la campagna elettorale per le Regionali e per le amministrative 2018 a Udine. Domani, venerdì 27 aprile alle ore 19.30 attivisti e portavoce si ritroveranno infatti all'...

Nuovo governo - fateci un fischio quando avrete finito la campagna elettorale : È tutto così ridicolo. Che il 4 marzo non avremmo avuto un governo lo sapevamo già, che sarebbero stati necessari giorni e settimane, pure. Quello che non sapevamo (o fingevamo di non sapere) era l’infantilismo fin troppo spudorato di tutte, tutte le forze politiche. Facciamo un ragionamento semplice e semplicistico, continuiamo con il verbo “sapere”. Io, tu, voi, tutti sapevamo che nessun partito avrebbe avuto la maggioranza per poter governare ...

Composto : 'I proventi del Teatro Antico leit-motiv della campagna elettorale' : A noi del Teatro Antico sono rimasti soltanto smog, caos e oneri per tenere pulita la città nel periodo degli spettacoli. Noi rischiamo il dissesto anche per questo. Siamo ospiti in casa nostra. ...

SOA Sindacato Operai Autorganizzati : La campagna elettorale dei selfie e dei teatrini : Vergogna!Prendiamo le distanze dal circo della politica dei selfie e dei burattini , solo l'autorganizzazione e una coscienza di classe può ristabilire il rispetto e la dignità dei territori . Per il ...

Molise - Berlusconi scatenato in campagna elettorale. E risale sul predellino : Altro che passo indietro. Silvio Berlusconi si lancia in una campagna elettorale senza tregua sul territorio. Va in Molise, dove il 22 sono in programma le regionali. Stringe mani, assaggi brodetti e ...

Neo senatrice cinquestelle assente per malattia e guarita prima della campagna elettorale : il caso in mano a Di Maio : Il caso sollevato da Le Iene a proposito della senatrice del M5S Vittoria Bogo Deledda è stato rimesso nelle mani di Luigi Di Maio. Come si ricorderà, si parla della nuova parlamentare che - secondo ...

campagna elettorale : la coperta di Linus di Salvini e Di Maio : Si vede lontano un chilometro che quello hanno in mente, che vogliono fare quello e basta, che stanno bene se la giornata è modellata su quel tipo di appuntamenti. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono animali da Campagna elettorale e in quell'acqua vogliono nuotare dalla mattina alla sera.Lo si vede plasticamente in questi giorni (che i vecchi politici della Prima Repubblica avrebbero trascorso a Roma senza mollare il Palazzo per nessuna ...

Ungheria - Osce : ‘Voto minato da faziosità - xenofobia dei media e finanziamenti opachi alla campagna elettorale’ : Viktor Orban ha vinto le lelezioni politiche in Ungheria, conquistando il terzo mandato alla guida del governo di Budapest, ma la possibilità degli elettori di esprimere alle urne un voto pienamente informato è stata minata dalla retorica xenofoba e dalla faziosità dei media, che hanno limitato il vero dibattito politico. Ad affermarlo sono gli osservatori dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. “Gli elettori ...

Ivrea - l’intervento di Nino Di Matteo : “Desolante il silenzio dei partiti su mafia e corruzione in campagna elettorale” : “Ancora oggi gran parte della politica, gran parte del sistema di potere di cui quello mediatico editoriale è una articolazione fondamentale che non capisce o finge di non capire o sottovaluta la gravità della situazione, perché accetta il sistema mafioso-corruttivo come una parte del sistema Paese, integrante, necessaria, per certi versi perfino utile”. È uno dei passaggi chiave dell’ intervento del sostituto procuratore ...

La città di Enna ancora in campagna elettorale. Per il PD il Sindaco è come il Re nudo : Presenti subito il bilancio, ci renda edotti sul programma che vuole realizzare e come intende finanziarlo, faccia un'attenta analisi degli sprechi e delle esagerate spese sostenute per spettacoli ed ...

