Kim Jong-un | A maggio la Corea del Nord smantellerà il sito dei test nucleari

COREA DEL NORD - “A MAGGIO CHIUDIAMO SITO TEST NUCLEARI”/ Kim Jong-un : “no armi se c’è pace con gli Usa” : La COREA del NORD chiude il SITO per gli esperimenti nucleari, Kim: “Non sono il tipo che usa queste armi”. Nuova mossa verso la pace mondiale da parte del leader NORDCOREAno(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Corea Del Nord - Kim Jong-un dirà addio al nucleare : ...

Kim JONG-UN : DOPO LA FINE DELLA GUERRA ARRIVA L'ANNUNCIO A SORPRESA : ... ' A maggio smantelliamo sito nucleare ' Chiuderà i suoi lavori a maggio il centro per i test nucleari di Punggye-ri , il luogo che negli ultimi mesi è balzato agli onori DELLA cronaca perché proprio ...

Corea del Nord - Kim Jong-un : “Non sono il tipo di persona che spara con armi nucleari” : In occasione dell’incontro storico di venerdì scorso con il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in, il leader norCoreano avrebbe dichiarato: “Non sono il tipo di persona che spara con armi nucleari contro la Corea del Sud, il Pacifico o gli Stati Uniti“. “Se ci riuniamo con regolarità con gli americani per cementare la fiducia e loro promettono di non farci guerra o invaderci – ha affermato Kim Jong-un – ...

Corea del Nord - Trump : incontro con Kim Jong-un entro le “prossime 3 o 4 settimane” : Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe incontrare il leader della Corea del Nord Kim Jong-un entro le “prossime tre o quattro settimane“, senza ulteriori dettagli. Il nuovo Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha detto in un’intervista con l’emittente Abc che, nel corso della sua visita a Pyongyang, il leader NordCoreano ha detto che intende lavorare a un piano per la denuclearizzazione e ...

Coree - Seul : Kim Jong-un non vuole nucleare se pace con Usa : Malgrado "sia per natura contrario agli Usa, la gente vedrà che non sono quel tipo di persona che lancia testate nucleari contro Corea del Sud, Pacifico o Usa". Lo ha detto Yoon Young-chan, portavoce ...

Kim Jong-un - quello che non vi hanno fatto vedere : com'era conciato nel giorno storico - il dettaglio da barzelletta : Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un è l'uomo che ha terrorizzato il mondo. Oggi celebrato come 'colomba di pace' per la apparente riappacificazione con il collega della Corea del Sud Moon Jae-in , il tiranno ha acquistato una sorprendente schiera di tifosi ...

"Kim Jong-un - il nemico - quasi - utile dell'Occidente. Vi spiego cosa c'è dietro la pace fra le due Coree" : ... ed è anche un uomo che ha giocato su quest'immagine mediatica, sapendo quale fosse il suo impatto nel mondo mediatizzato oggi. E' un uomo pragmatico, incarna la figura del dittatore moderno: sa ...

L'incredibile limousine vespasiano di Kim Jong Un " : Si sa che i servizi segreti di tutto il mondo monitorano la salute dei leader stranieri, ma una cosa del genere pochi potevano immaginarla...

Kim Jong-un da pericolo mondiale a 'bravo ragazzo' : tutte le verità della svolta Video : Donald Trump la spaccia per una grande vittoria della sua amministrazione. In realta' lo credono unicamente i 'trumpiani' da social network e qualche giornalista politicamente schierato. Lasciamo credere loro che sia così, i primi si sentiranno lusingati dall'illusione di aver scritto qualcosa di intelligente, i secondi si saranno guadagnati la pagnotta. Nella trasformazione in atto in questo 2018 che vede #Kim Jong-un nei panni del 'bravo ...

Le foto più significative dell'incontro fra Kim Jong-un e Moon Jae-in : " E' un primo, importante e incoraggiante passo ", ha aggiunto, precisando che " è importante mantenere una forte pressione politica e diplomatica da parte della comunità internazionale ". Per ...

Pace tra le Coree - ecco le 5 ragioni della svolta di Kim Jong-un : Dalle minacce di Trump al ruolo di mediazione del presidente sudcoreano Moon fino alle pressioni della Cina:?così Kim Jong-un in poche settimane è passato dai lanci missilistici al tavolo di Pace...

COREE - INCONTRO TRA Kim JONG-UN E MOON JAE-IN/ Vertice pace Nord-Sud : Trump - “la guerra è finita” : COREE, lo storico INCONTRO fra Kim e MOON. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:40:00 GMT)

Corea - vertice Nord-Sud tra Kim Jong-un e Moon : «Pace entro fine anno e denuclearizzazione» : Entrambi i leader erano sorridenti al momento di stringersi la mano. Kim Jong-un ha varcato il 38° parallelo per entrare nel territorio del Sud. Poi ha invitato Moon a fare anche lui un passo al Nord. Infine, il colloquio: è durato due ore