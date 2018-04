Kim annuncia | il sito dei test atomici chiuso a maggio

Kim cambia le carte in tavola e annuncia lo stop ai test nucleari : ... come garanzie di sicurezza, un trattato di pace e legami normalizzati con Washington, oltre all'aiuto economico di cui ha bisogno per ricostruire l'economia nordcoreana.

Corea del Nord : Kim Jong-un annuncia la sospensione dei test nucleari e missilistici : L’agenzia KCNA ha reso noto che Kim Jong-un, a pochi giorni dal vertice con il presidente della Corea del Sud Moon Jae In, ha annunciato la disponibilità della Corea del Nord a sospendere, con effetto immediato, test nucleari e missilistici e a chiudere il sito per i test nucleari. I test non sono più necessari “dato che l’opera per dotare i missili balistici di testate nucleari è completata“, ha spiegato il leader ...

Usa-Corea - Trump annuncia : 'Con Kim Jong Un incontro verso giugno' : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'incontro con il leader della Corea del Nord Kim Jong Un "avrà probabilmente luogo all'inizio di giugno o poco prima, ammesso che le cose ...

