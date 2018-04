Katy Perry e Orlando Bloom | vacanze romane per il ritorno di fiamma

Orlando Bloom e Katy Perry a colloquio con Papa Francesco : Un onore incontrarlo : Oggi, grazie alla The Cura Foundation, Katy e Orlando sono rimasti decisamente emozionati di fronte al Pontefice, che ha spiegato: 'La scienza, come tutte le attività umane, sa di avere limiti da ...

Katy Perry e Orlando Bloom incontrano Papa Francesco : Katy Perry e Orlando Bloom hanno incontrato Papa Francesco in Vaticano, in occasione della Conferenza internazionale sulla medicina rigenerativa, dal titolo Unite To Cure A Global Health Care Initiative. La cantante, vestita di nero e col capo coperto, come prevede il cerimoniale della Santa Sede, e l’attore erano tra i medici, gli scienziati, i pazienti, i filantropi e i funzionari governativi, che hanno partecipato all’ultima ...

Katy Perry : la cantante conferma il ritorno di fiamma con Orlando Bloom in un modo LOL : "Orlando Broom" The post Katy Perry: la cantante conferma il ritorno di fiamma con Orlando Bloom in un modo LOL appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry - un’altra star in preda alla «febbre rosa» : Pensavamo che Clio Make Up, diventata fragola negli ultimi giorni, fosse l’ultima star ad essere vittima della «febbre rosa». Invece, ecco che spunta Katy Perry, che su Intagram si mostra con un pixie cut dalla nuova nuance primaverile, ispirata dal colore dei ciliegi in fior in Giappone, hanami, lo spettacolo che ha visto nella parte asiatica del suo tour Witness. Prima di lei Lucy Hale, la star di Pretty Little Liars, era ...

Katy Perry : «Lady Gaga? La amo e vorrei cantare con lei» : Chissà perché si dice sempre che le dive si odino, che non sopportino dividere il palco col l’altra, magari più ricca e seguita di lei su Instagram. Le eccezioni, però, ci sono e Katy Perry è una di quelle. Con Lady Gaga si conoscono da anni, posano per i fotografi, condividono selfie sui social network. Eppure una collaborazione, un duetto, ancora non c’è mai stato. A far sì che le cose cambino è proprio Katy, protagonista assoluta ...

Katy Perry ha svelato il suo sogno nel cassetto : un duetto con una famosissima collega : Guardando l’incredibile carriera di Katy Perry viene da pensare che abbia già esaudito tutti i suoi desideri. Tutti tranne uno. [arc id=”1d00ebd0-3be3-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Durante una recente puntata di American Idol, il conduttore Ryan Seacrest ha chiesto a Katy con quale pop star le piacerebbe duettare. Dopo una breve premessa, la cantante di “Bon Appétit” non ha avuto dubbi sul nome in cima alla lista. via ...

Katy Perry : ecco la dimostrazione che i genitori avranno sempre da ridire anche se sei una superstar : I genitori di Katy Perry si sono presentati a sorpresa a una puntata di American Idol e hanno finito per rilasciare un’intervista abbastanza imbarazzante per l’artista! Hai presente quando torni a casa super felice con un bel voto in quella materia che ti è tanto ostica e i tuoi genitori ti dicono “tutto qui?”. ecco, più o meno è quello che è successo a Katy che, nonostante sia una delle superstar del momento e giudice ...

Katy Perry e Orlando Bloom a Tokyo vestiti da Super Mario e Luigi su una pista di go-kart (foto) : Avvistati Katy Perry e Orlando Bloom a Tokyo su una pista di go-kart: la coppia si è lasciata andare all'ironia, e si è vestita come i protagonisti del videogioco Super Mario. Non è periodo né di Carnevale né di Halloween, ma Katy Perry e Orlando Bloom a Tokyo hanno deciso di strappare un sorriso ai fan e, durante una gara di go-kart, si sono presentati in pista vestiti da Super Mario e Luigi. A primo impatto, i costumi possono sembrare ...

Katy Perry svela il nomignolo di Orlando Bloom nell’intimità : “Questa è ‘Into Me You See’, per Bubba Doo”. Con queste parole Katy Perry ha introdotto a Tokyo uno dei brani in scaletta per lo show del Witness World Tour che ha fatto tappa in Giappone e soprattutto ha svelato il nomignolo con cui molto probabilmente chiama la persona speciale che le sta accanto, e che il gossip individua in Orlando Bloom. La popstar nel presentare il brano ha ammesso di “sentirsi molto amata e ...

Katy Perry : «Orlando Bloom - il mio bubbadoo» : Si erano detti addio senza astio né rancori, nel marzo 2017, ma tra Orlando Bloom e Katy Perry la storia è rimasta in stand-by, più che archiviata definitivamente, tanto che si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di fiamma. Il primo a lanciare l’indiscrezione era stato il magazine People qualche giorno fa, complici una serie di scatti che ritraevano la cantante e l’attore mentre passeggiavano per le strade di Praga. ...

Katy Perry in concerto a Bologna : ci sono nuove (limitate) disponibilità di biglietti : Se fino ad ora non eri riuscito ad acquistare un biglietto per l’unico concerto in Italia nel 2018 di Katy Perry, non disperare: per te è in arrivo una gioia! via GIPHY D’Alessandro e Galli, l’organizzatore italiano del concerto di Katy a Bologna il 2 giugno, ha fatto sapere che ci sono nuove, limitate disponibilità di biglietti! [arc id=”1d00ebd0-3be3-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Al momento puoi acquistare sul ...

Katy Perry : ecco come ha reagito davanti a un concorrente che ha portato Taylor Swift al casting : Lo scorso anno, Katy Perry aveva detto più volte di voler sotterrare l’ascia di guerra nella faida con Taylor Swift, iniziata ormai quattro anni fa quando Tay Tay pubblicò “Bad Blood“, e adesso è tornata a parlare della famosa “rivale”. [arc id=”f487f40c-fffb-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] La cantante di “Swish Swish“ è uno dei giudici di American Idol e nell’ultimo episodio è stato chiesto a ...