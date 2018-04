Juve-Napoli | quei gravi errori che rovinano la corsa scudetto

Juventus - Pjanic : 'Delusione e rabbia dopo Napoli - ma siamo i più forti' : MILANO - ' È stata una partita incredibile, abbiamo gestito male il secondo tempo e non so perché. Ma in generale abbiamo fatto una grande prova di carattere. Questi sono 3 punti importantissimi per ...

Juventus - due minuti da scudetto : Higuain ribalta l'Inter e gela il Napoli : RILEGGI LA DIRETTA LE FORMAZIONI: INTER: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D?Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Juventus: Buffon; Cuadrado,...

Inter-Juve 2-3 : rimonta bianconera allo scadere con Higuain. Nerazzurri in 10 per 75' e furiosi contro Orsato Napoli a -4 per una notte : L?Inter dal cuore immenso perde 2-3 contro la Juventus in una gara incredibile che sembrava vinta a 3? dalla fine grazie a una rimonta avvincente ed emozionante. Luciano Spalletti rischia...

Cuadrado e Higuain ribaltano l'Inter : impresa scudetto. Vince la Juventus 3-2 - + 4 sul Napoli : TORINO - Al Meazza, il derby d'Italia va ai campioni: Vince 3-2 la Juventus al termine di un match fantasmagorico e ricco di colpi di scena. Tre punti pesantissimi che sanno tanto di scudetto, il ...

VIDEO Il clamoroso autogol di Andrea Barzagli : Inter-Juventus 2-1. Il Napoli sogna lo scudetto - bianconeri in ginocchio : Andrea Barzagli ha segnato un clamoroso autogol in Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A. Il difensore bianconero ha insaccato nella propria porta e ha consegnato il 2-1 ai nerazzurri: un inatteso errore da un veterano che potrebbe costare lo scudetto. Il Napoli ora avrà la ghiotta occasione di riportarsi in testa alla classifica. Di seguito il VIDEO dell’autogol di Andrea Barzagli in Inter-Juventus ...

VIDEO Il gol di Mauro Icardi : Inter-Juventus 1-1. Micidiale colpo di testa - il Napoli spera : la lotta scudetto si infiamma : L’Inter non molla la presa e, nonostante l’inferiorità numerica, ha trovato il pareggio al 52′: Micidiale colpo di testa di Mauro Icardi che così rimonta il gol di Douglas Costa. Inter-Juventus 1-1 e tanto spettacolo a San Siro con tanti episodi discussi: la lotta scudetto si infiamma, il Napoli spera. Di seguito il VIDEO del gol di Icardi. (foto Gianfranco Carozza) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Juventus - Marotta : 'Cammino del Napoli straordinario - dobbiamo vincere' : L'Amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Premium Sport nel pre partita di Inter-Juventus: Il Napoli sta facendo un cammino straordinario, l'anno scorso avevamo un punto in meno e 9 punti di vantaggio sulla seconda. Liti negli spogliatoi? Cose dette ...

Fiorentina-Napoli - Sarri avverte : “Match più difficile della Juve”. Simeone : “Scudetto alla Juve…” : Fiorentina-Napoli, Sarri- Non solo Inter-Juventus, la parola scudetto transiterà anche dallo stadio Franchi di Firenze domani alle ore 18:00. Napoli a caccia della Juventus, Fiorentina con il sogno nel cassetto chiamato Europa League. Sarri: “CI VORRA’ ATTENZIONE” Come riportato da Raffaele Auriemma sulle pagine di “TuttoSport”, Sarri avrebbe suonato la carica in vista di domani. “Ci […] L'articolo ...

Juve e Napoli in corsa per lo scudetto - ma quanto vale vincere la Serie A? : Si è riaccesa la corsa scudetto della Serie A 2017/2018 con la rete di Kalidou Koulibaly segnata per il Napoli al 90-esimo minuto contro la Juve a Torino. Proprio le due squadre corrono per il titolo ...

C'è Inter-Juventus - Napoli sogna il sorpasso Video : 3 E' il giorno di #Inter-#Juventus, il derby d'Italia, la partita delle partite per certi aspetti, quelli legati alle appassionanti sfide del passato, quasi sempre in chiave scudetto. Quella di stasera - fischio d'inizio alle 20,45 - è, comunque, una gara di fondamentale importanza per la lotta al vertice, perché i bianconeri di Massimiliano Allegri non possono concedersi neppure un mezzo passo falso contro i nerazzurri di Luciano ...

Juventus, Allegri: "Dopo Napoli da fenomeni siamo diventati brocchi? Ora mi diverto...". L'allenatore chiede equilibrio e cuore in vista del derby d'Italia con l'Inter.

Juventus - Allegri sbotta in conferenza : la verità sullo spogliatoio post-Napoli - stagione finita per Chiellini : “Chiellini ha terminato la stagione”. Le parole di Massimiliano Allegri sono state abbastanza chiare, in conferenza stampa l’allenatore della Juventus ha svelato le condizioni del difensore della Nazionale, condizioni non certo positive. Il calciatore non sarà presente nelle prossime 4 gare della stagione e dunque salterà anche la finale di Coppa Italia del 9 maggio. Poi altre importanti indicazioni del tecnico della Juventus: “I tifosi ...

Napoli - Maradona : 'Scudetto? Speriamo che la fortuna abbandoni la Juve' : TORINO - 'Speriamo che la fortuna abbandoni la Juve, i giocatori del Napoli stanno giocando meglio, hanno coraggio e non devono far andare via i bianconeri'. Così Diego Armando Maradona commenta la ...