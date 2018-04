Juve | Allegri riposo doppio a squadra

ALLEGRI-ADANI LITE IN DIRETTA SKY DOPO INTER-JuveNTUS/ Video - Ambrosini : 'Così il suo lavoro...' : Juventus, Allegri litiga con Adani in DIRETTA Sky: "Schemi? Sono il male del calcio italiano. Guardate i campioni e il basket!". La dura reazione.

Inter-Juve - ecco il colloquio tra Allegri e Tagliavento che ha fatto infuriare i nerazzurri [VIDEO] : Inter-Juve farà molto discutere anche nei prossimi giorni. A caldo le polemiche per alcune decisioni del direttore di gara Orsato sono state veementi, sopratutto in merito alla mancata espulsione di Pjanic. Adesso però è spuntato un video nel quale il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, si complimenta col 4° uomo dell’incontro, il signor Tagliavento. All’interno del dialogo tra i due anche un elogio che sembra proprio indirizzato ad Orsato: ...

L’arroganza di Allegri a Sky : ecco lo “stile Juve”. E quell’infelice esempio sul Basket : Massimiliano Allegri continua a collezionare brutte figure: nonostante alleni una squadra fortissima, con un organico al livello delle migliori 3-5 squadre del mondo, la sua Juventus ogni volta che scende in campo fornisce prestazioni imbarazzanti. E facendo finta che ieri sera a San Siro non ci siano stati gli scandalosi errori di Orsato che hanno consentito alla Juve di rimanere 86 minuti in superiorità numerica quando in realtà Vecino non ...

Inter-Juventus - Allegri : “il calcio leva - il calcio dà” : “Il calcio leva, il calcio dà”. Massimiliano Allegri commenta così la vittoria in rimonta della Juventus a San Siro con l’Inter, arrivata nei minuti finali dopo il ko con il Napoli della scorsa settimana al 90′: “Orgoglioso del carattere dei ragazzi, ora massima concentrazione per restare in testa”, conclude l’allenatore nel consueto tweet post partita. La Juventus attende il risultato di questo ...

Lo sfogo di Allegri dopo Inter-Juve : lo scudetto si vince con gli schemi o con i campioni? : Una splendida novità, quasi rivoluzionaria, primo atto di uno sport, il calcio, che deve a tutti i costi rinnovarsi per non rischiare il peggio. Grazie alla Juventus e al Napoli il movimento potrà ...

Juve - Allegri : "Un passo importante verso lo Scudetto" : Il tecnico bianconero dopo la vittoria sull'Inter: "Orsato ha arbitrato bene, è stata una bella serata di calcio"

Juventus - Allegri : 'Gli schemi? La differenza la fanno i giocatori' : ' È stata una bella partita di calcio fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto perché avevano bisogno di vincere - le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Premium Sport -. Siamo ...

Inter-Juventus - il delirio di Allegri : “Orsato ha arbitrato bene” - poi sbotta e va via : Inter-Juventus, si è conclusa una gara incredibile valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A, delirio di Allegri al termine della partita, dichiarazioni assurde. “abbiamo fatto il nostro dovere, ed era molto complicato contro un’ottima Inter. Partita straordinaria ma per vincere lo scudetto dobbiamo vincere le altre partite che mancano. Orsato ha arbitrato molto bene, è stato molto bravo. Bisogna far andare il gioco, il ...

Juve - Allegri : "Orsato molto bene. Dybala-Higuain al Mondiale" : Prima sopra, poi sotto un treno e infine di nuovo a un passo dallo scudetto. La folle notte che ridesta il popolo Juventino dopo gli amarissimi k.o. contro Real e Napoli vede un grande protagonista, ...

Allegri : "E' sempre Inter-Juve - al di là del fatto che ci giochiamo lo scudetto" : "Il Napoli a -1 deve essere da stimolo, ma domani abbiamo l'Inter che è un'ottima squadra. Spalletti ha dato una organizzazione, hanno giocatori di valore. E' sempre Inter-Juve, una partita bella e ...

Juve - Allegri : Spiace sentire cose che toccano la professionalità di tutti : "Per quanto riguarda lo spogliatoio, diSpiace sentire cose senza fondamento, che toccano la professionalità di tutti. Non è la prima e non sarà l'ultima volta, dobbiamo farcele scivolare addosso". Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Derby d'Italia contro l'Inter.

Inter-Juventus - formazioni ufficiali : Allegri lascia Dybala in panchina : Massimiliano Allegri lascia in panchina Paulo Dybala nel big match contro l'Inter, anticipo della 35esima giornata di Serie A. Il tecnico bianconero schiera un 4-3-3 con la novità Cuadrado in ...