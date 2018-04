Juve - 10 punti di sutura per Mandzukic : a rischio per il Bologna : L'attaccante della Juventus Mario Mandzukic è stato sottoposto a sutura chirurgica la scorsa notte a causa della profonda ferita alla caviglia destra, riportata nel contrasto con il centrocampista ...

Juve - 10 punti di sutura per Mandzukic per l'entrata di Vecino : Su Instagram il croato ha pubblicato la foto del taglio a ridosso del piede per l'intervento costato il rosso al nerazzurro

Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti in Serie A : Per decidere a chi assegnare il campionato si contano gli scontri diretti, che però sono in esatta parità: e quindi? The post Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti in Serie A appeared first on Il Post.

Juventus-Napoli - arrivo a pari punti? Tutti gli scenari per la volata scudetto : Juventus-Napoli, la volata scudetto è spettacolare. Tutto si è ribaltato in pochi giorni, adesso la squadra di Sarri è favorita alla vittoria finale dopo il blitz nella gara di campionato grazie alla rete di Koulibaly nel finale. Adesso può succedere davvero di tutto, anche una situazione di totale parità di punti al termine del campionato. In tal caso si andrebbero a considerare i punti negli scontri diretti, che però sarebbero in parità. ...

Juventus-Napoli - Allegri/ “Non firmo per il pari - ma 4 punti di vantaggio a un mese dalla fine…” : Juventus-Napoli, parla Allegri: “Non firmo per il pari, ma 4 punti di vantaggio a un mese dalla fine…”. Il commento del Conte Max in vista della supersfida di domenica sera(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:13:00 GMT)

Risultati Serie A/ Live : il Napoli recupera due punti alla Juventus! Vince la Roma - pari Milan : Risultati Serie A: classifica aggiornata, il Napoli recupera due punti alla Juventus ribaltando l'Udinese, mentre i bianconeri si fanno fermare dal Crotone. Spettacolo a Firenze(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:37:00 GMT)

Napoli - che paradosso : meno punti senza le coppe. Invece la Juve... : paradosso Sarri: il Napoli fa peggio fuori dalle coppe. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , la media punti è calata dopo l'eliminazione dall'Europa League. Invece la Juventus corre come nessuno in Europa: 17 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 19 giornate di campionato, così Allegri ha ...

Juventus - 3 punti nel segno di Dybala : un peccato non averlo a Madrid : La Joya torna a macinare gol, trascinando la Signora al momentaneo +7 sul Napoli. La miglior risposta alle critiche piovute addosso all'argentino dopo l'espulsione rimediata con il Real

Benevento-Juve 2-4 : Dybala ne fa tre - per tre punti d'oro : La Juve soffre il Benevento per oltre un'ora. Due rigori per i bianconeri, due gol di Diabaté e nel finale la stupenda rete di Douglas Costa

Pronostico Benevento Juventus/ Dario Bonetti : 'Tre punti per lo Scudetto' - esclusiva - : Pronostico Benevento Juventus: intervista esclusiva a Dario Bonetti sul match della 31giornata. Al Ciro Vigorito si gioca un testacoda interessante

Juventus - Allegri : "Quota scudetto a 99 punti. Fischi a Khedira? Servono solo applausi" : La sua Juve ringrazia il Sassuolo, stende il Milan e scappa a +4. Ora il destino dei bianconeri torna nelle proprie mani in campionato ma Allegri non esulta: "Mancano 8 partite. Per vincere il titolo ...

Serie A ai raggi X : Inter maratoneta; Juve più punti - ma corre meno del Napoli. Il nuovo Bonucci? Cordaz! : Tutti i numeri del campionato: l'Inter è la squadra che corre di più, nella Lazio ci sono i re degli assist, il Napoli non ha eguali nella classifica dei passaggi vincenti. E attenzione alle ...