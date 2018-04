Iran | Pompeo a Riad | se accordo non cambia ne usciremo

Pompeo - accordo Iran cambi o ne usciamo : ANSA, - ROMA, 29 APR - "L' accordo sul nucleare nel suo stato attuale non è sufficiente per frenare l' Iran e ottenerne moderazione". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo , in visita a ...

Trump si affida alla Cia. Su Iran - Corea e Russia si consuma il rapporto con Tillerson - arriva Pompeo : Da mesi vivevano come due separati in casa, poi The Donald non ha retto più e ha cacciato T-Rex alla sua maniera, licenziandolo in tronco. Rex Tillerson si era addirittura lasciato sfuggire che il presidente degli Stati Uniti era un "moron", un idiota, circostanza smentita ma di fatto rimasta agli atti. Ormai non la vedevano più allo stesso modo quasi su nulla: dall'accordo sul nucleare Iraniano, citato dallo stesso Trump tra i ...