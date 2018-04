Inter | Wanda Icardi contro Spalletti su Twitter

Wanda Nara si scaglia contro Spalletti dopo Inter-Juve! : 1/23 Foto Instagram ...

Milan-Inter - lo steward non fa entrare Wanda Nara : reazione esilarante di Ausilio [VIDEO] : Milan-Inter, lo steward non fa entrare Wanda Nara, si sta giocando un derby molto importante per la qualificazione in Champions League. Durante un’intervista di Piero Ausilio a Premium sport, le telecamere hanno pizzicato una scena anomala. La compagna di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha avuto seri problemi ad entrare a San Siro. Prima un cambio di ingresso, poi un nuovo controllo, provocando le risate dello stesso Ausilio. #serieapremium Problemi ...

Milan-Inter - problemi all'ingresso per Wanda Nara : MILANO - problemi all'ingresso con il biglietto per Wanda Nara , moglie e procuratrice di Mauro Icardi . Succede anche questo in occasione di Milan - Inter , anche se poi tutto si è poi risolto per il ...

Inter - incontro con Wanda Nara : la clamorosa richiesta di Suning Video : In casa #Inter a tenere banco è la trattativa per il rinnovo del centravanti argentino, #Mauro Icardi. Il poker alla Sampdoria prima della sosta, decisivo per lo 0-5 finale, ha certificato come Maurito sia tornato in grande forma dopo un infortunio all'adduttore che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese, vedendolo tornare in campo nel match contro il Napoli, pareggiato 0-0. Un poker che ha portato il capitano nerazzurro a quota ...

Wanda Nara : "Icardi ama l'Inter. Il rinnovo? Vale ogni giorno di più" : Wanda Nara , sua moglie e agente, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha elogiato il marito sia come uomo che come calciatore: 'Mauro è qualità e quantità, in campo e fuori. Come vuole esserci ...

Inter - Brozovic e il gossip su Wanda Nara : "Bugie diffamatorie - ora querele" : La prima a minacciare azioni legali era stata Wanda Nara . Ora tocca a Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter attraverso il suo legale, Danilo Buongiorno, "contesta e smentisce in modo ...

