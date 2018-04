Inter-Juventus | Higuain | “abbiamo vinto con l’orgoglio”

Inter-Juventus - il dramma di Icardi : Spalletti lo sostituisce - lui piange e poi s'infuria : Esce Mauro Icardi e l' Inter subisce la più clamorosa delle rimonte dalla Juventus . A San Siro va in scena lo psicodramma del capitano argentino dei nerazzurri, che segna il provvisorio 1-1 e lascia ...

Inter-Juventus 2-3 - Higuain dice scudetto. Roma-Chievo 4-1 - super Dzeko : Inter-Juventus 2-3- La Juventus espugna San Siro per 3-2 in un modo totalmente rocambolesco al minuto numero 90′. Juve in vantaggio con Douglas Costa, poi raggiunta e superata dai gol di Icardi, 8 gol in 11 partite alla Juve, e dall’autogol di Barzagli. Poi finale da incubo per i nerazzurri: gol di Cuadrado e Higuain. […] L'articolo Inter-Juventus 2-3, Higuain dice scudetto. Roma-Chievo 4-1, super Dzeko proviene da Serie A News ...

VIDEO Highlights Inter-Juventus 2-3 : partita pazzesca a San Siro - rimonta folle dei bianconeri. Higuain regala lo scudetto? : A San Siro è andata in scena una pazzesca partita: Inter-Juventus 2-3. I bianconeri hanno vinto negli ultimi minuti recuperando due gol e avvicinandosi allo scudetto: dal rischio di perdere il tricolore a una seria ipoteca sul settimo titolo consecutivo. Gli ospiti passano in vantaggio, Icardi pareggia e l’Inter passa avanti con l’autorete di Barzagli. Sembra tutto finito ma all’87’ arriva l’autogol di Skriniar e ...

Cuadrado e Higuain ribaltano l'Inter : impresa scudetto. Vince la Juventus 3-2 - + 4 sul Napoli : TORINO - Al Meazza, il derby d'Italia va ai campioni: Vince 3-2 la Juventus al termine di un match fantasmagorico e ricco di colpi di scena. Tre punti pesantissimi che sanno tanto di scudetto, il ...

La Juventus batte l'Inter 3-2 in rimonta : La Juventus di Massimiliano Allegri vince per 3-2 contro l'Inter di Luciano Spalletti al termine di una partita ricca di emozioni, di azioni da gol, di cartellini e di interventi del Var. I bianconeri dopo essere passati in vantaggio con Douglas Costa nel primo tempo hanno anche beneficiato dell'espulsione di Vecino al 18'. Nella ripresa Icardi e l'autogol di Barzagli illudono i nerazzurri che dopo una partita di contenimento sfiorano il 3-1 con ...