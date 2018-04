Inter-Juve | rivivi le emozioni della notte di San Siro

Ascolti TV | Sabato 28 aprile 2018. Ballando 20.78% (anteprima 18.47%) - Amici 19.52%. Inter -Juve 13.9%. Flop Saturday Night Live (1.1%) : Carlucci, Guetta e Di Pasquale Su Rai1 l’ottava puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.209.000 spettatori pari al 18.5% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.44 alle 21.54, e 3.718.000 spettatori pari al 20.8%, dalle 21.57 alle 0.46 (qui quello che è successo ieri). Su Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.12 all’1.02 – ha raccolto davanti al video ...

Inter -Juventus - Allegri : “il calcio leva - il calcio dà” : “Il calcio leva , il calcio dà”. Massimiliano Allegri commenta così la vittoria in rimonta della Juventus a San Siro con l’Inter, arrivata nei minuti finali dopo il ko con il Napoli della scorsa settimana al 90′: “Orgoglioso del carattere dei ragazzi, ora massima concentrazione per restare in testa”, conclude l’allenatore nel consueto tweet post partita. La Juventus attende il risultato di questo ...

Prova di forza Juve : beffata l' Inter nel finale! - Calcio - : Domenica 29 Aprile 2018, Partita per gli amanti dello sport, del Calcio e sopratutto per chi ha voglia di Prova re emozioni forti. Una delle partite che negli anni passati risultava essere tra le più attese e ora sappiamo perchè: dopo tanto, le due ...

Moviola Inter-Juventus : Orsato è un disastro : Orsato disastroso, prestazione assolutamente non all’altezza di un match di così alto profilo. Condiziona la partita con il rosso a Vecino, sbagliato, e con il secondo giallo non mostrato per due volte a Pjanic.IL ROSSO E POI... - Partiamo dai cartellini. Al 15’ pt Vecino insegue un pallone sul quale si fionda anche Mandzukic che lo anticipa in tackle: il contatto c’è, i tacchetti lasciano segni profondi, ma nella dinamica dell’azione Vecino non ...