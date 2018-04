Inter-Juve | Fognini | Bravo arbitro In Italia comandano loro

Inter-Juve - polemiche a non finire. “nel recupero vinciamo” o “quanto recupero facciamo” : cosa avrà voluto dire Tagliavento? [VIDEO] : Non si placano le polemiche per Inter-Juve. Un labiale rubato dalle telecamere mettono anche il quarto uomo, Tagliavento, al centro delle polemiche sul web per l’arbitraggio del derby d’Italia. A fine match, in zona mista, il siparietto con Allegri della Juventus: “Oh, Taglia… è andata proprio bene… Bravo bravo eh”. Guardate il labiale del 4° uomo e giudicate voi… #InterJuve pic.twitter.com/TqsRTMWXGm — IL TIFOSO NERAZZURRO ...

ALLEGRI-ADANI LITE IN DIRETTA SKY DOPO Inter-JUVENTUS/ Video - Ambrosini : 'Così il suo lavoro...' : Juventus, Allegri litiga con Adani in DIRETTA Sky: "Schemi? Sono il male del calcio italiano. Guardate i campioni e il basket!". La dura reazione.

Inter-Juve - ecco il colloquio tra Allegri e Tagliavento che ha fatto infuriare i nerazzurri [VIDEO] : Inter-Juve farà molto discutere anche nei prossimi giorni. A caldo le polemiche per alcune decisioni del direttore di gara Orsato sono state veementi, sopratutto in merito alla mancata espulsione di Pjanic. Adesso però è spuntato un video nel quale il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, si complimenta col 4° uomo dell’incontro, il signor Tagliavento. All’interno del dialogo tra i due anche un elogio che sembra proprio indirizzato ad Orsato: ...

Inter-Juve - rivivi le emozioni della notte di San Siro : La sfida tra Inter e Juventus di ieri è stata, dal punto di vista delle emozioni, probabilmente la più bella degli ultimi 10 anni. Oltre all'importanza del match in sé " non valeva così tanto per ...

Wanda Nara si scaglia contro Spalletti dopo Inter-Juve! : 1/23 Foto Instagram ...

Ascolti TV | Sabato 28 aprile 2018. Ballando 20.78% (anteprima 18.47%) - Amici 19.52%. Inter-Juve 13.9%. Flop Saturday Night Live (1.1%) : Carlucci, Guetta e Di Pasquale Su Rai1 l’ottava puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.209.000 spettatori pari al 18.5% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.44 alle 21.54, e 3.718.000 spettatori pari al 20.8%, dalle 21.57 alle 0.46 (qui quello che è successo ieri). Su Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.12 all’1.02 – ha raccolto davanti al video ...

Inter-Juve - la moviola della Gazzetta : “rosso a Vecino esagerato - con lo stesso metro andava espulso Barzagli. Pjanic graziato - ostruzioni di Cuadrado e Alex Sandro non fischiate” : Persino la Gazzetta dello Sport, da sempre un giornale vicino alla Juventus dalle cui pagine rosa rimbomba ancora l’eco stonato contro la sacrosanta decisione dell’arbitro Oliver di fischiare il netto rigore provocato da Benatia su Lucas Vázquez al Bernabeu nel ritorno del Quarto di Finale della Champions League, inchioda Daniele Orsato agli errori shock commessi ieri sera a San Siro nel big match tra Inter e Juventus. Secondo la ...

Inter-Juventus - Allegri : “il calcio leva - il calcio dà” : “Il calcio leva, il calcio dà”. Massimiliano Allegri commenta così la vittoria in rimonta della Juventus a San Siro con l’Inter, arrivata nei minuti finali dopo il ko con il Napoli della scorsa settimana al 90′: “Orgoglioso del carattere dei ragazzi, ora massima concentrazione per restare in testa”, conclude l’allenatore nel consueto tweet post partita. La Juventus attende il risultato di questo ...

Inter-Juventus - Spalletti fa mea culpa : “ho sbagliato i cambi” : ”I cambi sono sbagliati, me ne prendo la responsabilità. Volevo sostituire Perisic che aveva chiesto il cambio. Poi mi ha detto che ce la faceva e c’era da fare partita difensiva, cosi’ ho deciso di sostituire Icardi con Santon’‘: Luciano Spalletti risponde così a una domanda sulla sostituzione Icardi-Santon che ha condizionato il derby d’Italia, vinto dalla Juventus. L'articolo Inter-Juventus, Spalletti fa ...

Pagelle/ Inter-Juventus (2-3) : Spalletti rovina tutto nel finale. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : Pagelle Inter Juventus (2-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:51:00 GMT)

C'è Inter-Juve : sospesi i lavori del Consiglio : Derby con giallo all'Assemblea regionale siciliana. Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, notoriamente amante del pallone, ha chiamato in causa il derby d'Italia di ieri sera, Inter-Juventus, ...

Prova di forza Juve : beffata l'Inter nel finale! - Calcio - : Domenica 29 Aprile 2018, Partita per gli amanti dello sport, del Calcio e sopratutto per chi ha voglia di Provare emozioni forti. Una delle partite che negli anni passati risultava essere tra le più attese e ora sappiamo perchè: dopo tanto, le due ...

PAGELLE/ Inter-Juventus (2-3) : Higuain da 8 - Cuadrado c’è. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : Fa tutto bene Luciano Spalletti durante Inter-Juventus, rovinando però quanto di buono fatto prima nel finale di gara. Il tecnico di Certaldo è infatti colpevole di aver effettuato dei cambi al termine del match che devastano completamente gli assetti della compagine nerazzurra, che perde quindi le geometrie e subisce le due reti che regalano i tre punti alla Vecchia Signora. Fuori Rafinha all’80esimo per Borja Valero e fuori Mauro Icardi ...

VIDEO/ Inter-Juventus - 2-3 - - Pjanic : 'Io espulso?'. Highlights e gol della partita - Serie A 35giornata - : VIDEO Inter Juventus , 2-3, : Highlights e gol della partita di Serie A che si è conclusa con la rocambolesca vittoria della squadra di Allegri.