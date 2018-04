Inter-Juve 2-3 e video shock di Allegri e Tagliavento | interviene la Procura Federale

Sarri : 'Var? Giusto vedere l'espulsione. Abbiamo perso i nervi. Su Inter-Juve...' : E' un Maurizio Sarri deluso quello che, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la sconfitta per 3-0 subita contro la Fiorentina e che pregiudica il sogno scudetto facendo precipitare i partenopei a -4 dalla Juventus.GLI ERRORI - "Ci siamo completamente persi di fronte all’avversità della partita, Abbiamo perso sicurezze soprattutto dal punto di vista tattico. Poi dopo lo svantaggio siamo andati in default nervoso, la squadra ha cercato di ...

Inter-Juve - Vecino su Mandzukic : ecco com'è andata al momento dell'espulsione : Non è stato Valeri a richiamare Orsato, ma Orsato a rivolgersi a Valeri. È questa la ricostruzione che trapela dell'espulsione di Vecino in Inter-Juventus. Decisiva sarebbe stata la ferita riportata ...

Inter-Juventus 2-3 - alta tensione : le intenzioni dei nerazzurri - Interviene la Procura Federale! : Inter-Juventus 2-3, non si placano le polemiche dopo la gara di campionato in Serie A che ha visto il successo dei bianconeri tra mille polemiche. Secondo quanto rivelato dall’Ansa, stamane i vertici nerazzurri hanno avuto una riunione nella quale è stata rivista la gara contro la Juventus, per valutare a freddo le decisioni di Orsato e stabilire eventuali azioni. Ebbene, i dirigenti hanno concluso la riunione furibondi, decisi a prendere una ...

Inter-Juve - retroscena sull'espulsione di Vecino : Orsato convinto... dal sangue : Emergono nuovi particolari sull'espulsione di Matias Vecino in Inter-Juventus . Come riporta Sky Sport , non è stato Valeri a richiamare l'arbitro Orsato, bensì lo stesso Orsato a rivolgersi al VAR . Decisiva sarebbe stata la ferita riportata da Mandzukic nello scontro: vedendo il sangue, al ...

Napoli - Milik : 'Inter-Juve? Non cambia nulla - pensiamo a noi stessi' : L'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha parlato così a Premium Sport prima della gara con la Fiorentina: 'Gioco poco? Per me è più importante che vinca la squadra. Siamo ancora a meno quattro punti dalla Juventus, oggi dobbiamo fare risultato. Sappiamo che sarà ...

Inter-Juventus non finisce mai : è bufera su Allegri e il quarto uomo : «È andato proprio bene, è stato bravo: promosso». Il saluto nella 'zona mista' di S.Siro tra Massimiliano Allegri e il quarto uomo Tagliavento con uno scambio di...

Inter-Juve - tre atti e un paradosso : La Gazzetta dello Sport parla di Inter-Juve e spiega come la sfida del Meazza sia stato un melodramma in tre atti. 'Non una partita di calcio, ma un autentico pezzo di melodramma in tre atti, secondo il perfetto stile ...

Inter-Juve una sfida argentina decisa al 89' : Una partita surreale, da cardiopalma o semplicemente pazza, in un derby d’Italia dal grande valore per entrambe le squadre. Da un lato la Juventus campione d’Italia intenzionata a raggiungere il settimo scudetto consecutivo, dall’altro un’Inter costretta a vincere per restare in gioco nella corsa Champions. Fuori dal campo cinque diverse tifoserie ad osservare interessate, chi per un motivo chi per l’altro. E se Juve, Roma (vittoriosa 4-1 contro ...

Juventus - Intervento di sutura chirurgica per Mandzukic : Bologna a rischio : Una ferita profonda che ha richiesto una sutura chirurgica con circa dieci punti tra interni ed esterni: è questo quanto emerge dal bollettino medico diramato dalla Juventus in merito alle condizioni ...