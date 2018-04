Inter | Icardi piange la Champions | quante domande sul futuro

Inter - Wanda Icardi contro Spalletti su Twitter : MILANO - L' Inter dovrà riprendersi dalla clamorosa rimonta juventina negli ultimi minuti della pazzesca sfida di San Siro. La sconfitta per 3-2 arrivata in quel mondo è un dolore sportivo acuto per molti nerazzurri, a cominciare dal capitano Icardi che ha lasciato il terreno di gioco in lacrime , sui social in molti hanno paragonato la sua delusione a quella ...

Inter-Juventus 2-3 - le pagelle : Icardi eroico - ecco chi è il peggiore Video : E' terminato poco fa l'anticipo della trentacinquesima giornata di campionato tra #Inter e #Juventus con la vittoria dei bianconeri per 3-2 in un match che lascera' molti strascichi polemici. Le reti di Douglas Costa nel primo tempo al 13', nella ripresa arrivano le reti di Icardi al 52' e l'autorete di Barzagli al 65' a ribaltare il risultato, ma la Juve non molla e in novanta secondi recupera grazie ai gol di Cuadrado e Higuain all'87' e ...

Inter - le lacrime di Icardi a fine partita : Il capitano nerazzurro non riesce a nascondere tutta la delusione per l'incredibile sconfitta con la Juve

Inter-Juventus - il dramma di Icardi : Spalletti lo sostituisce - lui piange e poi s'infuria : Esce Mauro Icardi e l' Inter subisce la più clamorosa delle rimonte dalla Juventus . A San Siro va in scena lo psicodramma del capitano argentino dei nerazzurri, che segna il provvisorio 1-1 e lascia ...

Juventus-Inter - Icardi in lacrime dopo il vantaggio bianconero [FOTO] : Juventus-Inter, Icardi in lacrime dopo il vantaggio bianconero, si è disputato il big match valido per la 35^ giornata del campionato di Serie A, incredibile successo dei bianconeri, partita condizionata dagli incredibili errori arbitrali dal parte dell’arbitro Orsato. La Juventus ribalta tutto nel finale con la rete di Higuain, successo che può essere considerato immeritato. Icardi in lacrime dopo il gol del successo della ...

Inter - Icardi sostituito piange/ Video : Perisic rifiuta il cambio di Spalletti esce il Capitano e... : Inter, Icardi in lacrime: Video. Perisic rifiuta il cambio di Spalletti, il Capitano via dallo stadio piangendo. Le ultime notizie sull'attaccante argentino e la squadra nerazzurra(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 23:32:00 GMT)

Inter-Juve 2-3 : Douglas Costa-Icardi-A.Barzagli-A. Skriniar-Higuain -HIGHLIGHTS : Inter-Juventus sarà visibile anche in streaming grazie a Sky GO e a Premium Play. Ma non solo, esiste una terza opzione: NowTV, l'internet-tv di Sky senza contratto [VIDEO] . #Inter Juventus #Inter ...

VIDEO Il gol di Mauro Icardi : Inter-Juventus 1-1. Micidiale colpo di testa - il Napoli spera : la lotta scudetto si infiamma : L’Inter non molla la presa e, nonostante l’inferiorità numerica, ha trovato il pareggio al 52′: Micidiale colpo di testa di Mauro Icardi che così rimonta il gol di Douglas Costa. Inter-Juventus 1-1 e tanto spettacolo a San Siro con tanti episodi discussi: la lotta scudetto si infiamma, il Napoli spera. Di seguito il VIDEO del gol di Icardi. (foto Gianfranco Carozza) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

LIVE Pagelle Inter-Juventus in DIRETTA : 2-1 - Icardi un cecchino! Barzagli infila la propria porta : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inter-Juventus Buona sera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Scala del calcio sarà teatro della partita più di tradizione del “Pallone italico”: il “Derby d’Italia”, definito così da Gianni Brera nel 1967 all’indomani dello Scudetto perso dall’Inter di Helenio Herrera in favore ...

Inter-Juventus 1-1 LIVE - Icardi firma il pareggio di testa [FOTO e VIDEO] : 1/25 Foto Instagram ...

Inter-Juventus 1-1 | La diretta Icardi di testa trova il pareggio : Inter e Juventus si affrontano a San Siro nella partita di cartello della 35esima giornata di Serie A: è un passaggio fondamentale per i bianconeri, che dopo la sconfitta casalinga di...

LIVE Pagelle Inter-Juventus in DIRETTA : 1-1 - Icardi un cecchino! L’argentino pareggia il conto a San Siro : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inter-Juventus Buona sera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Scala del calcio sarà teatro della partita più di tradizione del “Pallone italico”: il “Derby d’Italia”, definito così da Gianni Brera nel 1967 all’indomani dello Scudetto perso dall’Inter di Helenio Herrera in favore ...

Diretta/ Inter-Juventus (risultato live 1-1) streaming video e tv : Icardi pareggia i conti! : Diretta Inter Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro il derby d'Italia potrebbe essere determinante anche per la lotta scudetto(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:59:00 GMT)

LIVE Pagelle Inter-Juventus in DIRETTA : Higuain e Icardi osservati speciali nella sfida di San Siro : Buona sera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Scala del calcio sarà teatro della partita più di tradizione del “Pallone italico”: il “Derby d’Italia”, definito così da Gianni Brera nel 1967 all’indomani dello Scudetto perso dall’Inter di Helenio Herrera in favore della Vecchia Signora. Tornando all’oggi il ...