Inter | disastro Spalletti | scudetto servito alla Juve su un piatto d' argento

(Di domenica 29 aprile 2018) 5 Mancano tre gare al termine del campionato di #Serie A 2017/2018 e, probabilmente, la #ntus ha posto le basi per il suo 34°, settimo consecutivo, sul campo della sua più acerrima rivale. Nella lunga storia del derby d'Italia VIDEO, questa è stata delle partite più incredibili: l'#ha perso tutto in 2' nel rocambolesco finale di gara, è stata sconfitta 2-3 VIDEO dopo aver toccato con mano la vittoria, dopo aver rimontato in inferiorita' numerica una gara che si era messa malissimo dopo 18': il gol di Douglas Costa al 13' e l'espulsione di Vecino 5' dopo, eccessiva ed irregolare nella modalita' con cui è stata gestita, sono stati una mazzata. Eppure i nerazzurri hanno dimostrato coraggio, cuore e gambe. Sconfitta immeritata per ciò che si è visto sul rettangolo verde, meritata per come sono stati gestiti dpanchina gli ultimi 5' più ...