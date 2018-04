Insaccato ritirato dal mercato per rischio chimico | marca e lotto interessati

Blastingnews

(Di domenica 29 aprile 2018) Il #ministero della salute ha disposto il ritiro daldi unper. L’avviso è stato pubblicato, come al solito, nella sezione ‘Avvisi di sicurezza’ del sito web dello stesso Ministero, dedicato proprio alla diffusione degli allarmi alimentari. VIDEO Il prodotto oggetto di quest’ultimo provvedimento è un salamino affumicato sui quali è stata riscontrata una presenza eccessiva di idrocarburi potenzialmente pericolosi per la salute.salamino contaminato da idrocarburi:Ad essere interessato dal nuovo provvedimento di ritiro daldisposto dal Ministero della Salute è un salamino crudo affumicato sul quale sono stati trovati, a to di controlli, quantita' superiori ai limiti consentiti di idrocarburi, probabilmente residui del processo di affumicazione. Per la precisione, secondo quanto riportato nel provvedimento di ...