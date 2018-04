Infortunio Immobile | shock Lazio | l’attaccante si ferma

Diretta/ Torino Lazio (risultato live 0-0) streaming video e tv : Infortunio per Immobile - dentro Caicedo! : Diretta Torino Lazio , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Granata ormai fuori dalla corsa all'Europa, biancocelesti a caccia del quarto posto(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Infortunio Immobile - che tegola : gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio : “Non dobbiamo pensare alle sei partite che mancano, ma solo alla prossima, in questo momento la cosa fondamentale è offrire una buona prova a Firenze”. Dopo il pareggio nel derby contro la Roma, la Lazio è pronta alla trasferta del Franchi con la Fiorentina, tappa fondamentale nella rincorsa a un posto Champions, come ricorda in conferenza stampa a Formello il tecnico Simone Inzaghi. “Giocheremo contro una formazione che ha subìto un gol nelle ...