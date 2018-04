India | premier Modi | tutti i villaggi collegati alla rete elettrica

Justin Trudeau colpisce ancora : il premier canadese balla in stile Bollywood durante una visita in India. Il video è virale : Non smette di stupire il premier canadese Justin Trudeau, che durante una visita istituzionale in India, a Nuova Delhi, ha improvvisato alcuni passi della Bhagram, una danza tradizionale. Il video ha fatto il giro del mondo (e dei social), anche se qualcuno, soprattutto sul web, non ha apprezzato e ha criticato il gesto del primo ministro L'articolo Justin Trudeau colpisce ancora: il premier canadese balla in stile Bollywood ...