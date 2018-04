Incidenti in montagna | escursionista scomparsa sul Monte Rosa

Incidenti in montagna : alpinista morto sull’Ortles : Un alpinista è deceduto questa mattina sull’Ortles: l’uomo sarebbe precipitato durante la discesa. E’ morto sul colpo. Sul post il soccorso alpino di Solda e l’elisoccorso. L'articolo Incidenti in montagna: alpinista morto sull’Ortles sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti montagna - cade in un dirupo : salvato dai Vigili del Fuoco : Un escursionista di 53 anni di Torgiano (Perugia) e’ stato soccorso dai Vigili del Fuoco di Cagli e successivamente da un elicottero del 115 di Arezzo, dopo essere caduto in un dirupo sul monte Nerone, nel territorio di Piobbico. L’uomo, nella caduta, ha riportato la probabile frattura della spalla destra, ma ha avuto la fortuna di poter mantenere a portata di mano il cellulare con il quale ha dato l’allarme e indirizzato le ...

Incidenti montagna : ricerche per 3 alpinisti in Valmalenco : Sono in corso ricerche, in alta Val Malenco, di tre alpinisti, da parte di decine di uomini del Soccorso Alpino della VII delegazione di Valtellina e Valchiavenna, militari del Sagf della Guardia di finanza di Bormio, Madesimo e Sondrio, Vigili del fuoco d carabinieri rocciatori. Attorno alle 16 e 30 e’ giunta alla Centrale 118 un Sos da un’applicazione su un cellulare che indicava la richiesta di aiuto per tre alpinisti, vittime di ...

Incidenti in montagna : soccorso escursionista infortunato sul Monte Novegno : Il soccorso alpino di Schio è intervenuto per soccorrere una persona infortunatasi a Cima Rione, sul Monte Novegno: il 51enne era salito fino in vetta e si era seduto ad ammirare il panorama. Al momento di rialzarsi era stato colto da malore ed era scivolato, ruzzolando per 6-7 metri sulle rocce. Da solo era poi riuscito a portarsi in un rifugio, dove è stato raggiunto da una squadra da terra. L’elicottero di Verona emergenza ha sbarcato ...

Incidenti in montagna : scialpinista precipita sul Grande Mesule - ha riportato vari traumi : Incidente in Valle Aurina: uno scialpinista è precipitato durante un’escursione sul Grande Mesule. L’uomo è stato tratto in salvo e trasportato all’ospedale di Bressanone: ha riportato vari traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre al soccorso alpino, anche l’elisoccorso Pelikan 1 e l’elicottero tirolese Martin 7. L'articolo Incidenti in montagna: scialpinista precipita sul Grande Mesule, ha ...

Incidenti in montagna - +20% Nel 2017 salgono morti e feriti : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Infortuni in pista: la polizia locale in Bondone ha ...

Soccorso alpino : nel 2017 record di Incidenti e vittime in montagna : Lo scorso allo nel nostro Paese sono stati più di 9mila gli interventi di Soccorso in montagna e in grotta. Non erano mai state così tante le chiamate agli uomini del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas), che nell’anno passato hanno superato ampiamente la media degli interventi dell’ultimo decennio, che di solito si attestava attorno agli 8mila annuali. Nel 2017, spiega il Soccorso alpino, è stato necessario l’impiego di 35.156 ...

Incidenti in Montagna - Trentino : scialpinista precipita e muore : Grave incidente sulle montagne del Trentino: uno scialpinista è morto dopo essere precipitato in un canalone poco sotto la cima Colbricon. Sul posto l’elicottero inviato dalla centrale di emergenza provinciale che ha portato in quota i soccorritori della stazione di San Martino di Castrozza. La vittima è stata elitrasportata presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Fiera di Primiero. L'articolo Incidenti in Montagna, Trentino: ...

Incidenti in Montagna : salvato gruppo di sciatori rimasti bloccati durante fuoripista : Il Soccorso Alpino di Cave del Predil e la Guardia di Finanza di Sella Nevea hanno tratto in salvo un gruppo di persone rimasto bloccato durante una discesa fuoripista nei pressi del comprensorio sciistico del Canin. Le 8 persone, di età compresa tra i 30 e i 60 anni, erano partite dalla stazione di arrivo dell’impianto Funifor e stavano scendendo lungo uno dei canali sotto il Pic Maiot, quando si sono resi conto che il canale era ...

Incidenti in Montagna : precipita sul Monte Torrezzo - 54enne in gravi condizioni : Incidente in Montagna, nel Comune di Endine Gaiano (Bergamo): una donna è precipitata per diversi metri sul Monte Torrezzo. Sul posto il soccorso alpino e l’elicottero con cui è stata trasportata all’ospedale Giovanni XXIII. La 54enne è ricoverata in prognosi riservata. L'articolo Incidenti in Montagna: precipita sul Monte Torrezzo, 54enne in gravi condizioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti montagna : valanga sulla strada a La Thuile in Val d’Aosta : Ancora una valanga in Valle d’Aosta. Stavolta è accaduto a La Thuile, in località Pont Serrand. La valanga ha interessato una strada statale, ma dai sorvoli e dal sopralluogo eseguiti dai soccorritori non risultano persone coinvolte. Sono in corso le operazioni per liberare la strada. L'articolo Incidenti montagna: valanga sulla strada a La Thuile in Val d’Aosta sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : precipita in dirupo in mountain bike - muore 17enne : Grave incidente in Valle Isarco: un giovane altoatesino ha perso la vita, precipitando con la sua mountain bike in un dirupo. L’incidente si è verificato nella serata di ieri durante una discesa downhill lungo un sentiero sopra l’abitato di Verdignes. Il 17enne è precipitato per circa 70 metri. I compagni hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori ma per giovane non c’è stato ...

Incidenti montagna : morto un base jumper in Trentino : Un base jumper di 50 anni, austriaco, è morto in Trentino lanciandosi dal Becco dell'Aquila, a Dro. Uno dei luoghi più frequentati dagli appassionati di questo sport e frequentato da centinaia di turisti proprio a questo scopo, si tratta di un posto che conta ogni anno numerosi Incidenti e anche una serie di vittime. In questo caso si è trattato di un ...

Incidenti in Montagna - Trento : salvati 4 giovani bloccati in parete : Tratti in salvo nella notte 4 giovani altoatesini (3 ragazzi e una ragazza) in difficoltà sulla via ‘La bellezza della Venere’ in località Oltra-Dro (Trento). Il gruppo si trovava in parete e non era più in grado né di scendere né di salire: con sopraggiungere del buio, alle 19, hanno lanciato l’allarme. E’ intervenuto il soccorso alpino del Trentino: i giovani sono stati raggiunti e sono stati aiutati ad arrivare, ...