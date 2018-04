Incidente Torino | 28enne investito e trascinato da auto C so Regina Margherita | arresto

Quattro giovani vercellesi feriti in un maxi Incidente a Torino : Quattro amici vercellesi , di età compresa tra i 18 e i 20 anni sono stati coinvolti, nella serata di ieri, venerdì 20 aprile, in un incidente avvenuto sulla tangenziale di Torino , all'altezza dello ...

Torino - Incidente sul lavoro : addetto alle pulizie muore schiacciato da balle di polietilene : Un addetto alle pulizie è morto schiacciato dalle balle di polietilene in un magazzino della Rg polietilene di Salassa, una società di materie plastiche del Canavese, in via Ex Internati. La vittima, come riporta Torino Today, si chiama Salah Sehmani, un operaio marocchino di 50 anni residente a Favria. A dare l’allarme sono stati i colleghi, che lo hanno ritrovato esanime all’interno di un capannone della ditta. Per liberare il ...