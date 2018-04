Incidente in via Notarbartolo | ambulanza si scontra con un' auto

Trieste - Incidente in via Milano : feriti un bimbo e un 60enne : Lo scooterista ha urtato il piccolo di 9 anni, che ha riportato ferite lievi. L'uomo è in condizioni più gravi, con lesioni multiple agli arti. Traffico in tilt

Incidente ferroviario Cuneo - deraglia treno regionale : “Almeno 2 feriti” : Almeno due persone sono rimaste lievemente ferite nel deragliamento del treno regionale 10130 Savona-Torino, avvenuto poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant’Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Sul posto si sono recati soccorritori e le forze dell’ordine. Il treno, un regionale veloce, era partito alle 11.30 da Savona e l’arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le ...

Carmagnola. Incidente in via Alberti morto Silvestre Mazzara : Un altro centauro morto nel Torinese. Questa volta a Carmagnola. Silvestre Mazzara è morto alla guida della sua Vespa. La

In viaggio in moto con gli amici per festeggiare il compleanno : muore in un Incidente : Era partito insieme agli amici per festeggiare i 50 anni con un viaggio in moto coast to coast negli Stati Uniti ma quel viaggio si è trasformato in tragedia.

Roma : Incidente in via Trionfale. Donna ricoverata in codice rosso : Roma: Smart investe Donna Roma – In gravi condizioni una Donna investita poco fa in via Trionfale, a Roma. codice rosso per la malcapitata, di cui non si conoscono le generalità. L’investita si trova ora ricoverata all’ospedale San Filippo Neri. I rilievi sono affidati al XIV Gruppo Monte Mario della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Roma: incidente in via Trionfale. Donna ricoverata in codice rosso proviene da RomaDailyNews.

Ferrara - Incidente in via Padova. Muore centauro 50enne : Ferrara, 22 aprile 2018 - Tragico schianto all'ora di pranzo di oggi in via Padova . Un motociclista di 50 anni ha perso la vita mentre procedeva in sella alla sua Harley in direzione Pontelagoscuro , ...

Palermo - Incidente stradale in via Lanza Di Scalea : coinvolto ex calciatore rosanero : incidente in via Lanza di Scalea questa mattina. Un giovane di 33 anni si trova ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. L'impatto è stato tra una Toyota e una Vespa. A ...

Incubo sull'A10 - code chilometriche dopo l'Incidente : "Non mettetevi in viaggio" : code chilometriche sull’A10, l’autostrada dei Fiori. Sono circa 11 i km di coda registrati sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia nel tratto tra Savona e Spotorno, in direzione ponente. Colpa dell’incidente

Palermo. Incidente in un cantiere in via Fortuna morto Emanuele Di Paola : Emanuele Di Paola, 69 anni, è morto in via Fortuna a Palermo cadendo da un’altezza di 8 metri. L’uomo, insieme

Austria : Incidente ferroviario a Salisburgo - 54 feriti : Un incidente ferroviario si è verificato oggi nella stazione di Salisburgo, in Austria: alle 04:45 si sono scontrati due treni, uno proveniente da Venezia e l’altro da Zurigo, a una velocità di 25 km orari. Molti passeggeri sono stati feriti (54 in totale) da oggetti e valigie caduti dai ripiani: quasi tutti hanno riportato ferite lievi, solo una donna è stata operata per una lesione alla milza. Anche una macchinista è rimasta ferita e ...

Austria - Incidente ferroviario a Salisburgo : oltre 50 i feriti : "Poco prima della partenza del treno, che collegava Zurigo a Vienna, due vagoni sono entrati in collisione per ragioni da chiarire", ha indicato un dirigente dei vigili del fuoco, Reinhold Ortler, all'...

Firenze - Incidente stradale in viale Giovine Italia/ Ultime notizie : furgone travolge una bici - morto 34 enne : Firenze, incidente stradale in viale Giovine Italia: furgone travolge una bici, morto 34 enne. Le Ultime notizie: carambola tra furgoni a Roma, lunghe code e traffico in tilt(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 10:13:00 GMT)

Incidente mortale a Firenze - tragedia in viale Giovane Italia : Incidente mortale questa mattina a Firenze. La tragedia intorno alle 6.30 in viale Giovane Italia. A perdere la vita è un Giovane di 35 anni che stava percorrendo quel tratto di strada in bici. Secondo le prime informazioni...

MILANO - Incidente via TARTINI : EGIZIANO FINISCE CONTRO 10 AUTO/ Ultime notizie : è piantonato in ospedale : MILANO, maxi INCIDENTE in via TARTINI: EGIZIANO si schianta e distrugge 10 AUTO in sosta. Fugge verso casa e lascia l'amico 25enne ferito e in coma. Arrestato dalla polizia, Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 14:38:00 GMT)