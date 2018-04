Inchini | galateo reale e guardie del corpo La vita da royal baby

vanityfair

(Di domenica 29 aprile 2018) La buona notizia per Louis Arthur Charles, terzod’Inghilterra, è che il trono per lui è davvero molto lontano (è quinto in linea di successione dopo Carlo, William, George e Charlotte). Una condizione che gli permetterà, almeno in parte, di vivere unaleggermente meno formale rispetto al suo fratellino maggiore. Tuttavia la sua educazione rispetterà i canoni reali tipici delladi corte, a partire dall’inchino alla nonna per finire con le numerose strette di mano e cene di beneficenza a cui dovrà partecipare. Ma per capire esattamente quale tipo di educazione lo aspetti, ne abbiamo parlato il giornalista Antonio Caprarica, corrispondente da Londra per molti anni, nonché uno dei massimi esperti di dinamiche «». Ed è proprio questo ciò che racconta nel suo libro.Vite magnifiche e viziate degli eredi al trono, edito da Sperling&Kupfer, ...