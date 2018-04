Incendio distrugge accampamento abusivo di baracche e roulotte Forse è doloso

Paura a Torino. Incendio distrugge ristorante marocchino. Su una parete la scritta : 'Siamo pari' : L'indiscrezione è riportata dal quotidiano 'La Repubblica'. Gli investigatori sono al lavoro per risalire alle cause che hanno innescato le fiamme. Al momento non si esclude nessuna pista. Temporaneamente evacuate le 60 persone che vivono nel palazzo. Apprensione anche nel vicino hotel