Il team di Shadow of the Tomb Raider svela dettagli su trama e gameplay

optimaitalia

: Il team di Shadow of the #TombRaider svela dettagli su trama e gameplay - OptiMagazine : Il team di Shadow of the #TombRaider svela dettagli su trama e gameplay - erica_danielson : RT @Gina31190450: @nini784 @LaraMalec_99 @SimonaViola7 @LaraBonifacio1 @SamLouise7296 @Clairelousieru1 @Shadow_World724 @MALECLOVE4 @lezore… - rah1ma28 : RT @Gina31190450: @nini784 @LaraMalec_99 @SimonaViola7 @LaraBonifacio1 @SamLouise7296 @Clairelousieru1 @Shadow_World724 @MALECLOVE4 @lezore… -

(Di domenica 29 aprile 2018) Abbiamo da poco ricevuto il primo trailer e gli screenshot ufficiali diof the. Ora, invece, possiamo apprendere maggiorisul gioco grazie ad un panel del Tribeca Film Festival, al quale hanno partecipato alcuni degli sviluppatori del gioco, tra i quali il director Daniel Chayer-Bisson e lo sceneggiatore Jill Murray.Innanzitutto, inof thevedremo la maggior parte della storia raccontata attraverso il, senza troppi filmati cinematici e pre-renderizzati. Il gioco non sarà un'esperienza puramente lineare e permetterà ai giocatori di esplorare un piccolo open world. Il titolo, inoltre, porrà anche una maggiore enfasi sulle meccaniche stealth, poiché Lara potrà utilizzare diverse tecniche come l'uso del fango per mimetizzarsi con l'ambiente.Lara potrà nuotare sott'acqua e sarà più atletica e muscolare. Per quanto riguarda il ...