Il super esperto assunto da Di Maio? Lavorò coi figli di Mattarella e Napolitano

(Di domenica 29 aprile 2018) È iniziata la Terza repubblica, ripetono a ogni occasione i vertici pentastellati. E come prova dell"elencano i nomi dei "vecchi politici" della Seconda che, grazie a loro, andrebbero in archivio. Poi leggi le cronache della crisi politica che si trascina stancamente da una cinquantina di giorni, e vedi che a rincorrersi sono i soliti nomi, da. Non si tratta però del presidente della Repubblica e dell"emerito, ma di loro congiunti: Bernardo Giorgioe Giuliodei due presidenti ed entrambi studiosi che possono vantare un lungo elenco di titoli nel campo del diritto amministrativo. L"aspetto curioso della faccenda è che i loro nomi ricorrono in parallelo ad altri due, quello del loro mentore Sabino Cassese, ex ministro nel governo Ciampi, un"indiscussa autorità con una profonda conoscenza dei segreti della pubblica ...