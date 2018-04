Il Segreto | Marcela in pericolo | Julieta diffamata | il sogno di Tristan

Il Segreto - fine aprile 2018 : il gesto eroico di Marcela Video : Lo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” [Video], prodotto da Boomerang Tv e scritto dall’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico, nonostante va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da ben quattro anni. Negli episodi che saranno trasmessi in Italia tra qualche giorno, Marcela fara' un gesto eroico. Hernando ingannato, pettegolezzi su Beatriz e Aquilino Come hanno avuto modo di vedere i telespettatori nelle puntate ...

Il Segreto anticipazioni : le seconde nozze di Matias e Marcela : Anticipazione Il Segreto: Matias e Marcela si sposano di nuovo nel bosco Nelle prossime puntate de Il Segreto, i telespettatori vedranno Matias e Marcela sempre più uniti. Ma prima ancora, la dolce Del Mulino si sente costretta a lasciare il Castaneda libero di vivere la sua storia con Beatriz. Scendendo nel dettaglio, Aquilino porta con […]

Il Segreto - fine aprile 2018 : il gesto eroico di Marcela : Lo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, prodotto da Boomerang Tv e scritto dall’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico, nonostante va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da ben quattro anni. Negli episodi che saranno trasmessi in Italia tra qualche giorno, Marcela farà un gesto eroico. Hernando ingannato, pettegolezzi su Beatriz e Aquilino Come hanno avuto modo di vedere i telespettatori nelle puntate italiane ...

Il Segreto trame aprile : Marcela salva Matias e spara ad Aquilino? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è recentemente interessata all'arresto dei coniugi Castaneda nelle puntate spagnole. Gli ultimi spoiler svelano che Marcela in attesa del primo figlio da Matias, si renderà protagonista di un incredibile gesto. Anticipazioni Il Segreto: Aquilino violenta Beatriz? Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in programma ...

IL Segreto anticipazioni : MARCELA salva MATIAS e punta il fucile contro… : Manca poco per poter vedere nelle puntate de Il SEGRETO la resa dei conti per quanto riguarda il personaggio di Aquilino (Raul Tortosa). Come già avete potuto vedere nel corso degli episodi, la tresca tra Beatriz (Giulia Charm) e il Benegas sta prendendo una brutta piega: il socio in affari di Hernando (Angel De Miguel), infatti, ha ben pensato di saldare il debito del Dos Casas e pretendere di diritto – come “ringraziamento” ...

Il Segreto trame Spagna : la fuga di Marcela e Matias - Emilia e Alfonso seviziati Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è recentemente occupata dell'avvelenamento di Consuelo [Video]. Le trame iberiche svelano che Matias e Marcela scompariranno nel nulla, mentre Fè si risvegliera' dal suo stato comatoso. Anticipazioni Il Segreto: Fè si risveglia, la fuga di Matias e Marcela Le anticipazioni delle puntate [Video] de Il Segreto trasmesse ...

Anticipazione Il Segreto : Marcela lascia Matias e scappa : Il Segreto anticipazioni: Marcela va via e lascia Matias con una lettera Le prossime puntate de Il Segreto regalano ai telespettatori della telenovela grandi sorprese e colpi di scena inaspettati. Proprio ora che Matias inizia ad essere felice al fianco di Marcela, le cose tornano a mettersi molto male. Beatriz è disperata e delusa per […]

Il Segreto - inizio maggio : una richiesta per Dolores - il sospetto di Marcela Video : Prosegue il consueto appuntamento dedicato al celebre sceneggiato iberico “Il Segreto” [Video], prodotto da Boomerang Tv, scritto dall’autrice Aurora Guerra, e sempre ricco di colpi di scena inaspettati. In questo articolo sono presenti le trame delle puntate che i telespettatori italiani avranno modo di vedere a inizio maggio 2018. La lettera di Pedro, la confessione di Beatriz Gli spoiler degli episodi che andranno in onda su Canale 5 i primi ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : la figlia di Marcela e Matias scompare Video : anticipazioni spagnole #Il Segreto shock. Dopo il ritrovamento di Carmelito, rapito da Venancia e poi adottato da Irene, una delle new entry delle prossime puntate della soap opera, anche la figlia di Matias e Marcela scomparira' nel nulla. Siamo di fronte ad un nuovo rapimento? Ecco che cosa accadra'. Il Segreto puntate Spagna: Marcela e Matias, il destino crudele La storia di Marcela e Matias non è iniziata certo nel migliore dei modi. La Del ...

Il Segreto trame aprile : Fè saluta Puente Viejo - Beatriz aggredisce Marcela : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Segreto, la soap opera spagnola, che ha appena annunciato la crisi tra Severo e Candela. Gli ultimi spoiler svelano che Beatriz sarà di nuovo protagonista di un colpo di testa, mentre Julieta comincerà ad avere dei dubbi su Saul. Anticipazioni Il Segreto: Beatriz attacca Marcela Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto trasmesse a fine aprile svelano che Beatriz non accetterà di ...

Il Segreto - trame fine marzo 2018 : Candela minacciata - la scoperta di Marcela : Prosegue l’appuntamento con la popolare telenovela iberica “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv, e scritta dall’autrice Aurora Guerra. Nei paragrafi successivi scoprirete cosa succederà nelle puntate che saranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset gli ultimi giorni di marzo 2018. La discussione di Matias e Beatriz, i malesseri di Camila Gli spoiler degli episodi che avrete modo di vedere su Canale 5 dal 26 al 30 marzo 2018, ci rivelano ...