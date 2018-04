Il segreto di Michelle Pfeiffer per essere bella a 60 anni

vanityfair

(Di domenica 29 aprile 2018) Sono tanti i ruoli per cui la bionda e attraente, sex symbol negli’80 e ’90 e sessantenne prodigiosa oggi, resta indimenticabile. Per quello accanto a Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon in Le Streghe di Eastwick; per il personaggio eroico nel film fantasy Ladyhawke; per l’interpretazione di Catwoman in Batman, il Ritorno, quando con la sua linea asciutta, la sua agilità, il suo sguardo magnetico e il potere di seduzione delle sue labbra rosse e lucide ha fatto sognare un’intera generazione negli’90. Ancora oggi quel ruolo le è rimasta cucito addosso come la tuta lucida che indossava e che le piacerebbe infilare ancora una volta per dare vita alla super-eroina di Marvel. Ma nell’immaginario collettivo, è ancora la chic, gelida, elegante Elvira Hancock, compagna cocainomane di Al Pacino nel film cult Scarface del 1983. A ...