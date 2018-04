ilgiornale

: RT @Notizie_Milano: Il Giornale: Il quadrilatero dei clandestini tra sale gioco, bande e risse - Filippo_Magnani : RT @Notizie_Milano: Il Giornale: Il quadrilatero dei clandestini tra sale gioco, bande e risse - Marco_chp1 : RT @Notizie_Milano: Il Giornale: Il quadrilatero dei clandestini tra sale gioco, bande e risse - coccaclaudio : Nel quadrilatero dei clandestini dove una vita vale 90 euro -

(Di domenica 29 aprile 2018) Via Padova, il piazzale della stazione Centrale, via Benedetto Marcello. In questa porzione di Milano il problema dell'immigrazione massiva degli ultimi anni è esploso. Il raid di Anass Abderahim e Saad Otmani, due marocchini di 29 e 30 anni sbarcati in Italia illegalmente nel 2017, ha scosso le paure della città. La Lega ha chiesto le dimissioni del prefetto Luciana Lamorgese, Riccardo De Corato di Fratelli d'Italia ha puntato il dito contro il questore Marcello Cardona. Per le strade di quello che è stato definito ildell'immigrazione però, il morto e tre feriti causati dal raid dei due ragazzi, che hanno raccolto un bottino di appena 90 euro, è quasi normale. Samsul, il cameriere bengalese ucciso dai due per un telefonino, sapeva che la zona era pericolosa e non portava contanti con sé. Nei condomini, come raccontato dal Giornale, si assumono guardie private."Questi qui ...