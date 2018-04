Il Presidente Fico e il giallo dei due domestici L' accusa | pagati in nero per pochi euro

Fico ha assunto una colf in nero? Bufera sul Presidente grillino Servizio choc delle Iene. Il caso : Roberto Fico ha assunto una colf in nero? Questo l'interrogativo dilagante dopo che è trapelata la notizia di un indiscreto Servizio delle Iene. In soldoni la vicenda è la seguente: un testimone protetto... Segui su affaritaliani.it

Governo - Presidente della Camera Fico verso nuovo giro di consultazioni il 26 aprile : A quanto apprende l’Adnkronos, con ogni probabilità il presidente della Camera, Roberto Fico, domani darà il via a un nuovo giro di consultazioni per sondare Pd e M5S dopo il confronto di ieri. L'articolo Governo, presidente della Camera Fico verso nuovo giro di consultazioni il 26 aprile proviene da Il Fatto Quotidiano.

Napolitano : Fico - auguri Presidente - l’aspettiamo in Parlamento : Roma, 25 apr. (AdnKronos) – “Al Presidente emerito Giorgio Napolitano vanno i miei più sentiti auguri di pronta guarigione. Lo aspettiamo presto in Parlamento”. Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. L'articolo Napolitano: Fico, auguri Presidente, l’aspettiamo in Parlamento sembra essere il primo su Meteo Web.

25 Aprile - Presidente Fico : resistenza è pagina irrinunciabile : La resistenza rappresenta un punto di riferimento irrinunciabile nella vita democratica del Paese: è in questa pagina fondamentale della nostra storia che ogni cittadino italiano può infatti ritrovare ...

Governo - Presidente della Camera Fico riceve la delegazione del M5s : La delegazione M5s, composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo Giulia Grillo e Danilo Toninelli, è arrivata dal presidente della Camera, Roberto Fico, per le consultazioni per la ...

Governo - al via le consultazioni del Presidente della Camera Fico : A Montecitorio il presidente della Camera Roberto Fico ha iniziato le consultazioni. In programma, gli incontri con le delegazioni di Pd e M5s....

Mandato a Fico per verifica governo M5s-Pd. Presidente Camera : 'Al lavoro da subito'. Orfini : 'Noi alternativi' : Roberto Fico ha ricevuto da Mattarella il Mandato per verificare una possibile intesa per un governo M5s-Pd. "Il Presidente della Repubblica ha conferito al Presidente della Camera Roberto Fico il ...

Incarico a Fico - Mattarella “verifica Governo Pd-M5s”/ Presidente Camera : “lavoro su temi” - mandato a giovedì : Mattarella convoca Roberto Fico alle 17 per Incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Governo - Mattarella convoca il Presidente della Camera Fico alle 17. Mandato esplorativo per trovare una maggioranza : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il presidente della Camera Roberto Fico. Ne dà notizia un comunicato, aggiungendo che la sala stampa aprirà alle 15.30. La decisione è arrivata dopo che il capo dello Stato ha riunito i suoi consiglieri per valutare come procedere dopo il fallimento dei due giri di consultazioni e del Mandato esplorativo della presidente del Senato Maria ...

M5S - torna il derby Di Maio-Fico : pressing sul Colle per ampliare il mandato esplorativo del Presidente della Camera : Le nuove regole grilline gli consegnano il Movimento chiavi in mano. Ma Luigi Di Maio, nella corsa a Palazzo Chigi dopo quella che lo ha visto conquistare il M5S un pezzo alla volta, deve fare i...

Governo. Roberto Fico Premier e Maria Elena Boschi Presidente della Camera : Lunedì sta per arrivare e Matteo Renzi pregusta il colpo da tempo meditato: rientrare nella partita politica. Il M5S è

M5S - «Il Presidente della Camera Fico? Non tradirà su Di Maio premier» : Si fa ritrarre con guanti e detersivi in un bagno: «#Respect per chi pulisce i cessi e ci consente di vivere in un mondo pulito». E in ottica governo, i pentastellati hanno deciso di mettere in stand ...