Il Pd e il ruolo impossibile edi ago della bilancia

(Di domenica 29 aprile 2018) Ammettiamo che il nazionalismo non è un fenomeno riducibile al totalitarismo anni Trenta del Novecento, e come suggerisce un columnistNational Review è stato Dio in persona a dare al mondo le frontiere. Ammettiamo che il popolo esiste nei confininazione, e che la titolarità del potere sovrano è la sua, per quante mediazioni richieda, dunque il sovranazionale o il globale ...