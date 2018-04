Il nuovo Milan di Gattuso | ecco i 3 giocatori giovani e forti voluti dal tecnico

Milano : nuovo ufficio assessore Majorino al Corvetto : Milano, 27 apr. (AdnKronos) - Un nuovo ufficio dell'assessore alle politiche sociali al Corvetto, per essere vicini - non solo con le parole - alle periferie di Milano. Pierfrancesco Majorino lo ha inaugurato in via Nicolò Barabino 8, nel cuore del Corvetto. A partire da oggi, l'assessore sposterà,

Milano : nuovo ufficio assessore Majorino al Corvetto : Milano, 27 apr. (AdnKronos) – Un nuovo ufficio dell’assessore alle politiche sociali al Corvetto, per essere vicini – non solo con le parole – alle periferie di Milano. Pierfrancesco Majorino lo ha inaugurato in via Nicolò Barabino 8, nel cuore del Corvetto. A partire da oggi, l’assessore sposterà, per alcuni giorni alla settimana, parte della sua attività dalla sede centrale dell’Assessorato in Largo Treves a ...

Fondazione Prada un nuovo polo per la cultura milanese : Non c’è dubbio che il momento più rilevante della Design week meneghina sia stata l’inaugurazione del progetto Atlas e della Torre della Fondazione Prada che lo contiene. Milano sembra voler tornare al Medioevo, quando le città e i loro signori rivaleggiavano fra loro costruendo torri e bastioni. Oggi, la città dei Navigli, quasi a voler rimarcare il suo status di capitale economica del Paese, mette in mostra i suoi grattacieli. L’ha fatto già ...

25 Aprile - a Milano contestata di nuovo la Brigata Ebraica | Berlusconi : "Oggi si celebra la libertà" : Sotto le insegne palestinesi sono partiti cori di contestazione alle associazioni di ex deportati ebrei nei campi nazisti. A Firenze la Digos arresta quattro manifestanti. Gentiloni: "Oggi giorno del riscatto".

Milano - la Casa della Memoria divisa sul nuovo museo. «Basta indugi - si farà» : Gli incontri con le scolaresche, quasi ogni mattina. Gli spettacoli teatrali e le mostre, ma a posti limitati: massimo 150 persone. «Non siamo certo Expo» scherza Andrea Kerbaker, direttore della Casa della Memoria inaugurata tre anni fa in via Confalonieri,...

Il Festival delle Serie TV : a ottobre - nella città di Milano - il nuovo evento : ... il FeST intende essere una festa, finalizzata a raccontare le Serie attraverso protagonisti , ideatori, sceneggiatori, produttori, attori, ed esperti, con il supporto attivo dei servizi di streaming ...

Milan - Benevento alle spalle : ecco il nuovo colpo di Mirabelli per Gattuso : Il Milan ha fatto una figuraccia. Non hanno usato mezze parole neanche i protagonisti per raccontare quanto inadeguata sia stata la prestazione offerta dai rossoneri contro il Benevento. Una squadra che porta il nome dei rossoneri non può permettersi di giocare come avvenuto contro gli ultimi della classe. Anche se chi si trova davanti riesce ad offrire una partita ben al di sopra delle proprie possibilità. La sconfitta complica i piani per ...

Milano : inaugurato a Giardini Montanelli nuovo parco giochi accessibile (2) : (AdnKronos) - "Prima che una trasformazione architettonica - sottolinea Sala - è una rivoluzione culturale che a Milano è già iniziata, che al sito di Expo 2015 abbiamo reso evidente e che intendiamo portare avanti con decisione su tutta la città. Bene quindi il progetto dei parchi gioco realizzati

Milano : inaugurato a Giardini Montanelli nuovo parco giochi accessibile : Milano, 21 apr. (AdnKronos) - Una grande festa aperta a tutti i bambini ha inaugurato questa mattina la nuova area giochi accessibile ai Giardini Montanelli. L’intervento è il primo del progetto 'Parchi gioco per Tutti' promosso dalla nascente Fondazione di Comunità Milano, da Fondazione Cariplo e d