Il Napoli perde a Firenze e resta a -4 dalla Juve

Sei all'estero e non vuoi perderti Inter-Juve e Fiorentina-Napoli? Ecco come : IL LOCALE GIUSTO - Smartphone, tablet, pc di ultima generazione ci possono venire in soccorso non solo per vedere le partite con i più moderni sistemi di trasmissione in streaming e on demand offerti ...

Anziano tifoso del Napoli perde la testa al gol di Koulibaly : Anziano tifoso del Napoli perde la testa al gol di Koulibaly La singolare reazione alla rete che ha deciso Juventus-Napoli è diventata virale sul web Continua a leggere

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ Dopo Juventus-Napoli : "Non fatemi smettere perdendo!" : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:46:00 GMT)

Napoli - Insigne : "Per la Juve era come un finale? Tanto sono abituati a perderle" : Il sontuoso colpo di testa di Kalidou Koulibaly ha permesso al Napoli di mandare ko la Juventus, all'Allianz Stadium, e di riaprire così il campionato a quattro giornate dalla fine. Gli azzurri hanno giocato meglio rispetto ai bianconeri, hanno saputo aspettare e al 90' hanno piazzato il colpo da tre punti che ha mandato in visibilio il popolo azzurro e gettato nello sconforto il popolo Juventino che ora teme di perdere lo Scudetto.Il Napoli ha ...

Napoli - picchia la compagna incinta per gelosia : lei perde il bimbo : Non era la prima volta che la picchiava. Solo due settimane fa la sua compagna andò in ospedale per farsi medicare ma non raccontò cosa le era davvero successo. Ieri sera, l'ennesima aggressione dagli ...

Addio basoli - a Napoli Piazza Mercato perde la sua pavimentazione storica : Napoli - Anche Piazza Mercato cambia volto, perdendo però la sua storicità. Vengono infatti rimossi i basoli. E' il comitato Portosalvo a fare luce sull'anomalia del centro storico: 'Con il restyling ...

Napoli di Sarri? Più che l’Olanda degli anni ’70 rischia di essere la prima Roma di Spalletti : bella e perdente : Per la prima volta dall’inizio della stagione, il Napoli non è più padrone del suo destino: il pareggio per 0-0 contro l’Inter ha significato il sorpasso della Juventus. Che quest’anno non era mai stata davanti agli uomini di Sarri. Il campionato non è ancora finito, per carità: i bianconeri hanno almeno tre partite difficili in cui possono perdere punti (Inter e Roma fuori casa, Milan a domicilio), più lo scontro diretto che molto probabilmente ...

DIRETTA/ Inter-Napoli (risultato finale 0-0) streaming video e tv : parità a San Siro - Sarri perde il primato! : DIRETTA Inter-Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al Meazza di Milano domenica 11 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:36:00 GMT)

Napoli - Graziani punge Sarri : “così perde due volte…” : Ciccio Graziani è tornato a parlare della corsa scudetto tra Napoli e Juventus. L’ex calciatore di tante squadre del nostro campionato, ha lodato sì i partenopei, ma non ha lesinato pungenti battute su Sarri. “Faccio un applauso ai tifosi napoletani che sono stati straordinari – ha dichiarato Ciccio Graziani ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ -, non è da tutti applaudire dopo una sconfitta per 4-2 in casa. Al primo vero esame ...