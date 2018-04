Il Napoli crolla a Firenze dopo la notte dei veleni di San Siro | ma Sarri reagisce con

35a giornata : il Napoli crolla a Firenze - scudetto più lontano. Vola la Lazio. Baratro Cagliari - vince la SPAL. : Napoli crolla A Firenze- La 35a giornata potrebbe coincidere con l’addio allo scudetto del Napoli. Una resa totale quella di Sarri e dei suoi uomini. 3-0 a Firenze, decide la tripletta del Cholito Simeone. Sogni scudetto più lontani a tre giornate dalla fine. vince LA LAZIO, MILAN ,SAMP, ATALANTA BAGARRE EUROPA LEAUE Trionfa la Lazio […] L'articolo 35a giornata: il Napoli crolla a Firenze, scudetto più lontano. Vola la Lazio. ...

Tre gol di Simeone - il Napoli in dieci crolla a Firenze : - La cronaca del match - Si riparte con il Napoli in dieci e la Fiorentina che attacca . Dopo la mezz'ora Simeone si regala la prima gioia: da un lancio di Biraghi nasce un assist che il centravanti ...

Fiorentina Napoli 3 a 0. Gli uomini di Sarri crollano al Franchi e la Juventus torna a +4 : Il Napoli si arrende. Nella gara in cui per restare attaccati al sogno scudetto bisognava solo vincere, la squadra di Sarri incassa invece il pesante ko in casa della Fiorentina: una sconfitta, per 3-0, che porta a 4 i punti di distanza dalla vetta, e a tre giornate dalla fine l'impresa si fa davvero difficile.Una gara stregata quella al Franchi, perché all'8' il Napoli si ritrova in dieci per l'espulsione di Koulibaly, proprio l'eroe del ...

Quote scudetto - Juve ko e titolo al Napoli crolla da 6 - 00 a 2 - 00 : Cambia tutto nelle scommesse sullo scudetto dopo il blitz del Napoli a Torino: il gol di Koulibaly in chiusura di partita vale la prima vittoria degli azzurri allo Stadium ma soprattutto un taglio drastico della quota per il titolo, dove ora la squadra di Sarri e quella di Allegri sono di nuovo testa a testa. Dal 6,00 di cinque giorni fa, subito dopo il turno infrasettimanale, lo scudetto al Napoli, fa sapere Agipronews, è crollato a 2,00 sul ...

Scudetto - crolla quota Napoli : Cambia tutto nelle scommesse sullo Scudetto dopo il blitz del Napoli a Torino: il gol di Koulibaly in chiusura di partita vale la prima vittoria degli azzurri allo Stadium ma soprattutto un taglio ...

Scudetto - crolla quota Napoli : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Cambia tutto nelle scommesse sullo Scudetto dopo il blitz del Napoli a Torino: il gol di Koulibaly in chiusura di partita vale la prima vittoria degli azzurri allo Stadium ma soprattutto un taglio drastico della quota per il titolo, dove ora la squadra di Sarri e quella di Allegri sono di nuovo testa a testa. Dal 6,00 di cinque giorni fa, subito dopo il turno infrasettimanale, lo Scudetto al Napoli, fa sapere ...

Crolla un soffitto durante Juve-Napoli : due feriti in una sala scommesse a Torino : Il gol di Koulibaly è stato il male minore, per alcuni ospiti di una sala scommesse a Chieri, nel torinese, dove un soffitto è Crollato durante la partita Juventus-Napoli di ieri sera. Due persone ...

Maltempo Napoli : crolla parete esterna di un palazzo - evacuate 30 famiglie : Il Maltempo ha provocato il crollo della parete esterna di un palazzo di Gragnano (Napoli) nel primo pomeriggio di oggi: il forte boato è stato avvertito in tutto l’edificio di via Vittorio Veneto 235, tanto che gli abitanti del palazzo si sono riversati in strada. La parete del palazzo è crollata sul terrazzo di un’altra palazzina adiacente. Non si segnalano ulteriori danni né feriti, ma le 30 famiglie del palazzo interessato dal ...

Napoli - CROLLA EX MONASTERO AI TRIBUNALI/ Basilica San Paolo Maggiore : testimone - “pompieri eroici” : NAPOLI, CROLLA Basilica San Paolo Maggiore ed ex MONASTERO nella zona dei TRIBUNALI: ultime notizie e aggiornamenti, è caduto ponteggio con 4 operai, estratti tutti vivi. I racconti(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Napoli - crolla ex monastero ai Tribunali : il racconto del pompiere eroe che ha estratto gli operai dalle macerie : 'Ho iniziato a scavare con le mani. Stava ancora crollando materiale da sopra, ogni minuto che passava l'uomo poteva morire soffocato'. È l'eroica testimonianza di Rosario Martusciello, uno dei vigili ...

Crolla ex monastero a Napoli : 2 feriti al Cardarelli - trami da caduta e schiacciamento : A seguito del crollo del muro perimetrale dell’ex monastero in via dei Tribunali a Napoli, stamane sono stati trasportati dal servizio 118 in codice rosso al Pronto Soccorso del Cardarelli due pazienti: – V.A. 1973 con trauma da caduta, contusione polmonare, assenza di fratture . paziente stabile emodinamicamente ma resta in osservazione; . prognosi riservata – P.G. 1985 con trauma da schiacciamento, vasta ferita lacerocontusa del ...

Napoli - crollano i ponteggi in una chiesa : tre operai feriti - salvo il disperso : Napoli, crollano i ponteggi in una chiesa: tre operai feriti, salvo il disperso Uno dei lavoratori in codice rosso in ospedale. Una parte muraria ha ceduto durante i lavori di restauro della basilica del complesso di San Paolo Maggiore Continua a leggere L'articolo Napoli, crollano i ponteggi in una chiesa: tre operai feriti, salvo il disperso proviene da NewsGo.

Napoli - crolla ex monastero : quattro operai sotto le macerie : Il muro perimetrale di un ex monastero è crollato in via San Paolo, nella zona dei Tribunali, nel cuore di Napoli. Sul posto stavano lavorando quattro operai: tre sarebbero stati tratti in salvo, ...