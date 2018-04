Il Napoli cade a Firenze | tripletta di Simeone | Juve a +4

Napoli - concorso per 169 differenti profili : scadenza 28/05/2018 Video : Il comune di Napoli - servizio autonomo personale - indice un nuovo concorso [Video] e selezione pubblica, per il reclutamento di 169 unita' di diverso profilo, nel Piano Operativo Nazionale 'Inclusione'. Il reclutamento è rivolto a 54 assistenti sociali, 50 educatori professionali, 37 istruttori amministrativi, 21 istruttori direttivi psicologi, 7 informatici. Tra i requisiti specifici è richiesta: Ruolo #assistente sociale Diploma di Laurea ...

Inter-Juve 2-3 : rimonta bianconera allo scadere con Higuain. Nerazzurri in 10 per 75' e furiosi contro Orsato Napoli a -4 per una notte : L?Inter dal cuore immenso perde 2-3 contro la Juventus in una gara incredibile che sembrava vinta a 3? dalla fine grazie a una rimonta avvincente ed emozionante. Luciano Spalletti rischia...

Ingegneri per l’auto del futuro : nasce a Napoli la Kineton Academy : Oggi un’automobile incorpora molto più potere computazionale di quanto ne disponesse la Nasa per inviare astronauti sulla Luna nel 1969. Tra macchine a guida autonoma e interfacce sempre più naturali per far dialogare l”’intelligenza” dell’autoveicolo e quella dell’autista, gli Ingegneri specializzati nel settore automobilistico sono i testimoni più diretti della rivoluzione 4.0. Una trasformazione che ...

Il Napoli guarda a Oriente : inaugurata la prima Academy in Cina : Il Napoli è ormai da tempo protagonista in Italia, ma punta ad affermarsi anche oltre i nostri confini e inaugura una Academy in Cina L'articolo Il Napoli guarda a Oriente: inaugurata la prima Academy in Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Apple promuove Napoli : «Ok iOS Developer Academy » : Apple ha una valutazione «molto positiva» della prima iOS Developer Academy aperta a Napoli, il primo centro di sviluppo per app in Europa del colosso Usa. Lo ha detto il numero uno della...

Napoli - operaio cade da impalcatura : ricoverato in prognosi riservata : Incidente sul lavoro per un operaio caduto ieri da un'impalcatura allestita in un'area di parcheggio. L'episodio è accaduto, ieri mattina, poco prima di mezzogiorno in via delle Repubbliche Marinare, ...