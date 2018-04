«Il mio appello ai dem | dal lavoro alla povertà | ecco i punti in comune»

Di Maio : «Il mio appello al Pd : ecco i punti in comune nei programmi» - Renzi : mai un governo con M5S : Non ci illudiamo che i programmi elettorali abbiano sempre una valenza, ma adesso è il momento di mettere alla prova la politica affinché dimostri che non si tratta solo di parole, ma di obiettivi ...

L’appello di una madre : «Vorrei abbracciare chi vive con il cuore di mio figlio» : Quando l’hanno chiamata al telefono per dirle di affrettarsi a raggiungere l’ospedale, Doria sapeva già che suo figlio, appena diciottenne, era morto. «Facevo l’infermiera e sapevo benissimo che certe notizie al telefono non si danno». Doria De Polo aveva ragione, Davide che era stato ricoverato tre giorni prima dopo essere stato investito da un furgoncino mentre viaggiava sulla sua moto nella zona industriale di San Lazzaro di ...

Rassegna 22 aprile. L'appello di Meloni : "Cambiare il Rosatellum - introdurre premio di maggioranza" : Il Secolo d'Italia Politica. Appello di FdI a Casellati e Fico: «Convocate le Camere per cambiare il Rosatellum». Il Messaggero Interni . Lucca, bulli in aula contro il professore.Tre bocciati e due sospesi: il preside,...

"Ho lanciato un appello per conoscere chi ha gli organi di mio figlio. Voglio abbracciarli anche solo una volta" : Ogni notifica è un tuffo al cuore. Ogni volta che Facebook segnala la richiesta di una nuova amicizia o l'arrivo di un altro commento, Antonella Meschis spera che sia una delle persone che sta cercando. Una delle persone che hanno ricevuto gli organi di Liborio, suo figlio, morto in seguito a un incidente stradale avvenuto il giorno di Natale del 2016, quindici giorni prima del suo ventiduesimo compleanno.Dall'aprile dell'anno scorso, ...

Appello mamma disperata : "mio figlio scomparso da 26 anni" : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - "Salve, sono Carmela La Spina, la mamma di Salvatore Colletta, il ragazzo scomparso da Casteldaccia il 31 marzo 1992 assieme a Mariano Farina . Nonostante domani siano trascorsi 26 anni dalla scomparsa di mio figlio la mia speranza non muore mai. E' sempre viva costant

Nina Moric - l'appello disperato su Instagram : "mio figlio non mi vuole più" : Non dimenticherò mai Così Nina Moric lancia un appello per suo figlio Santiago, 15 anni, avuto con Fabrizio Corona, e oggi affidato alla nonna paterna. La modella rispondendo a un follower dice di non aver più nessun rapporto con lui. Ho combattuto fino all’ultimo. Non mi vuole più. Hanno fallito servizi sociali, giudice *** che non vuole più seguire questo caso, Si sono lavati le mani mentre io stavo perdendo l’unica ragione della mia vita! ...

“Il tumore al cervello di mio figlio”. La famosa conduttrice racconta tutto per la prima volta. Il ragazzo stava male - pensava che non fosse nulla. Ma quella vocina insistente le ha detto di approfondire : “La diagnosi è stata devastante”. Poi l’appello : “Non sottovalutate questi sintomi” : Un adolescente come tanti, un po’ svogliato e pigro e con poca voglia di studiare. Così appariva Freddy agli occhi dei suoi genitori che da principio erano solo un po’ preoccupati per il suo andamento scolastico e dunque per il suo futuro. Ma la realtà si è rivelata ben diversa. La madre Philippa Forrester, nota conduttrice televisiva inglese ma da anni residente negli Stati Uniti, ha deciso di raccontare la storia del ragazzo ...

Torino - “mio figlio suicida per colpa dei bulli”/ Video - appello della mamma : “eri deriso da tutti angelo mio” : Torino, "mio figlio si è suicidato per colpa dei bulli": Video, appello della madre in lacrime dopo il "volo" dal ponte di Alpignano. "Ti deridevano tutti angelo mio, cercavi solo un amico"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:47:00 GMT)

'Lettera a un mio coetaneo razzista' - l appello della studentessa burkinabè diventa virale : VENEZIA - 'Voglio parlarti, capire perché tu mi voglia uccidere, visto che sono negra. Sono impaurita, non perché io abbia paura di essere uccisa, ma mi spaventano le ragioni per cui verrei uccisa. ...

"Lettera a un mio coetaneo razzista" - l'appello della studentessa burkinabè diventa virale : Leaticia Ouedraogo ha 20 anni e studia Lingue a Ca' Foscari. Ha scritto questo messaggio toccante dopo che nei bagni dell'università è apparsa una scritta...

”mio nipote è stato accoltellato”. Dramma per l’attrice : l’appello corre in rete. La polizia : ”Colpito alla schiena da una banda” : ”Mio nipote 21enne è stato accoltellato più volte in una brutale aggressione avvenuta giovedì sera. La polizia e l’ospedale si stanno dimostrando fantastici. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Il tweet pubblicato dall’attrice e modella Elizabeth Hurley dopo l’attacco subìto dal figlio di sua sorella nella serata di giovedì. Il giovane, che secondo la stampa inglese lavora come modello, è ricoverato e non è in ...

Elena Santarelli - “mio figlio Giacomo in lotta”/ L'appello “aiutate i bambini con tumore celebrale” - ecco come : Elena Santarelli, come sta il figlio Giacomo? Le ultime notizie sulle condizioni del bambino malato, nato dal rapporto con Bernardo Corrado: "La battaglia continua"(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:05:00 GMT)

Manifesto a tutela del risparmio e del lavoro : per una riforma socialmente utile del sistema bancario. Un importante appello di First Cisl e ... : A danno del singolo risparmiatore, dell'economia e, quindi, dell'occupazione, della quale abbiamo terribilmente bisogno. Tornando ad Adiconsum Verona , segnaliamo che essa è l'Associazione aderente ...