Il Milan torna a vincere

Bologna - Milan 1-2 : tornano a sorridere i rossoneri con Çalhanolu e Bonaventura : Sintesi di Bologna Milan. La sfida del Dall'Ara si conclude con il successo 1-2 dei rossoneri. Nel primo tempo le marcature che non mettono al sicuro il risultato dopo la rete di De Maio nel quarto d'...

Milan - Biglia dopo l'infortunio : 'Provo a tornare in anticipo - punto a farcela in tre o quattro settimane' : Un'assenza che pesa nel centrocampo del Milan, quella di Lucas Biglia. Infortunatosi nella gara persa dai rossoneri di Gattuso a San Siro contro il Benevento, l'argentino ha riportato la frattura di ...

Torna a Milano lo Skate and Surf Film Festival : Tre giorni interamente dedicati alla spesso sottovalutata cultura che circonda gli sport alternativi: a Milano gli spazi di Base, al 34 di via Bergognone, ospitano dal 4 al 6 maggio la seconda edizione dello Skate & Surf Film Festival, la rassegna cinematografica e culturale organizzata dal colletivo artistico Block 10/Onde Nostre in collaborazione con Vans Off the Wall. Una manifestazione che porterà a Milano un pizzico di California, ...

Milan - arriva la rivelazione : torna un grande ex al posto di Mirabelli? Video : Il Milan sta vivendo forse il periodo più difficile della stagione con la squadra di Gattuso che dopo essersi risollevata da una posizione di classifica preoccupante, ha accusato la stanchezza raccogliendo solamente quattro punti nelle ultime sei partite. A parziale scusante c’è il fatto che il Milan abbia affrontato in serie squadre del calibro di Juventus, Napoli e Inter, ma è stata l’ultima sconfitta subita in casa col Benevento a scatenare ...

Gattuso non si tocca. Ma il suo Milan deve tornare grande : In questi ultimi giorni la Gazzetta dello Sport sta parlando di una netta bocciatura per il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli , colpevole di non aver portato i giusti innesti in rosa e di ...

Milano Food City torna con oltre 400 appuntamenti : torna con oltre 400 appuntamenti in tutta la città, dal 7 al 13 maggio, “Milano Food City”.?Sette giorni tra eventi,

Pomeriggio 5/ Barbara d’Uso torna a Milano dopo la trasferta romana : Oggi, martedì 24 aprile 2018, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso tornata a Milano.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Milano - è allarme sicurezza. De Corato : 'Deve tornare l'esercito' : È in coma l'anziano aggredito in strada a Milano in via Valtorta da un romeno ieri finito in cella. L'uomo rientrava in casa con le buste della spesa quando l'aggressore lo ha massacrato di pugni per ...

Milano : torna Photofestival - mostre ed eventi con fotografie d'autore : Milano, 23 apr. (AdnKronos) - Innovazione, conoscenza, storia. A questi tre elementi è dedicata l'edizione 2018 di Photofestival, la rassegna annuale dedicata alla fotografia d'autore in programma da domani al 30 giugno a Milano. Due mesi di esposizioni con 165 mostre fotografiche di autori affermat

Serie A - Milan-Benevento 0-1 : per Gattuso torna l'incubo : Milan-Benevento 0-1: cronaca, statistiche, tabellino Tags: Milan , Benevento Tutte le notizie di Serie A

Milano torna sui massimi - bene Tim : Le Borse europee chiudono positive, ad accezione di Francoforte, sostenute dagli acquisti su tlc e costruzioni, mentre Wall Street prosegue in flessione nel giorno del vertice Opec, in cui obiettivo è ...

Dal 25 maggio a Milano torna Wired Next Fest : Quali innovazioni ci attendono nel prossimo futuro? Quanto le nostre esistenze sono contaminate dalla tecnologia e dalla rete? Come stanno cambiando le nostre competenze e il mondo del lavoro? Come ci stiamo evolvendo e come continueremo a evolvere nel tempo? Di questi e molti altri aspetti si occuperà il Wired Next Fest 2018 che si svolgerà a Milano dal 25 al 27 maggio ...