Il giorno più atteso | Lecce la serie B è lì | prendila

L'uomo più ricco del mondo ha guadagnato 9 miliardi di dollari in un solo giorno - : Amazon è uno dei maggiori rivenditori online al mondo. Oltre agli Stati Uniti, la compagnia opera in Canada, Cina, Brasile, Giappone ed Europa. Amazon.com è stato lanciato nel luglio 1995. L'azienda ...

“Ora lei è più ricco di William e Harry”. L’assurda storia dell’uomo più fortunato d’Inghilterra. In un solo giorno - ecco i suoi averi moltiplicarsi fino a superare il patrimonio della famiglia reale. Come c’è riuscito? Leggete (e invidiatelo pure) : Giorni di grande fibrillazione in tutto il Regno Unito, con la famiglia reale che mai Come in questo periodo occupa quotidianamente le prime pagine dei giornali. Harry sta per convolare infatti a nozze con la sua Meghan, attrice e modella pronta a entrare ufficialmente a Buckingham Palace dopo aver conquistato con la sua innegabile simpatia il cuore della gran parte dei futuri sudditi. William e Kate, nel frattempo, hanno dato alla luce ...

“Esco in diretta - giuro”. Grande Fratello - tensione alle stelle tra gli inquilini. Le liti in Casa sono quasi all’ordine del giorno - ma l’ultima è grossa. Al punto che c’è chi non ce la fa già più e vuole mollare tutto : Grande Fratello, il reality è appena iniziato, ma gli inquilini della Casa sono tutto fuorché tranquilli. Le prime incomprensioni e i primi litigi hanno già fatto da padroni nel corso della prima settimana e se questa è la premessa chissà che succederà nei prossimi giorni, mamma mia! Non tutti i sedici concorrenti, ovviamente, sono fumantini, ma qualcuno sì e ha già avuto modo di dimostrarlo in Casa. Una di questi è Lucia Bramieri, che ...

“Non ho più il cancro”. Il giorno peggiore della vita. Vanessa era guarita - aveva vinto la sua lotta contro il male. Per festeggiare esce con il marito - ma quello che succede è mostruoso : “Ogni giorno rivivo la sua morte” : Dopo un periodo difficile sembrava che le cose si fossero finalmente messe a posto. Vanessa McAloon aveva il cancro e le sua lotta è stata molto dura, ma dopo delle cure estenuanti finalmente era uscita dal tunnel ed era guarita. Ma quel giorno è stato l’inizio della fine. La 48 britannica, madre di due figlie, aveva per festeggiare la notizia della guarigione aveva deciso di approfittare della giornata di sole e andare a fare un ...

Un weekend “Eco-Friendly” al giorno con gli Oli Zucchi : chi sceglie il gusto della sostenibilità vince gli EcoBnB più belli d’Italia : Sostenibili a tavola e perché non in vacanza? Oleificio Zucchi, che da sempre unisce la bontà dei suoi prodotti ad un’anima attenta alla sostenibilità, premia gli amanti della natura con un’esperienza eco-sostenibile, a tavola e anche in viaggio! Grazie al concorso “weekend Eco-Friendly”, dal 15 marzo al 15 giugno chi sceglie una selezione speciale di Oli Zucchi potrà vincere ogni giorno un soggiorno in una struttura EcoBnB, la piattaforma che ...

Governo sempre più difficile - il primo giorno delle consultazioni di Casellati : Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberto Casellati ha incontrato a Palazzo Giustiniani i rappresentati del Movimento 5 stelle, Lega e Forza Italia dopo l'incarico...

Per essere felici bastano 10 minuti al giorno di sport - non di più : Lo sport è un elemento chiave per essere felici, non solo dal punto di vista fisico. E ne basta poco, lo spiega una ricerca scientifica

San Damiano da Veuster/ Santo del giorno - il 15 aprile si ricorda il belga più famoso di sempre : Il 14 aprile si ricorda San Damiano da Veuster, il belga più famoso di sempre. FU ricordato per l'impegno nelle Hawaii soprattutto con i malati di lebbra, la sua opera fu davvero preziosa.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 07:25:00 GMT)

Irama con Un giorno in più ad Amici di Maria De Filippi convince Ermal Meta : “Lo produrrei subito” (video) : Irama con Un giorno in più ad Amici di Maria De Filippi sabato 14 aprile conquista la commissione esterna. Nella seconda fase della seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, Irama canta Un giorno in più. La padrona di casa mostra una clip che riguarda lo sfogo di Irama nella casetta della squadra banca dopo le prime esibizioni al serale. Il cantante non ha dato il massimo, complice l'emozione della prima puntata, e nella ...

Camilleri - morirò giorno in cui non potrò più scrivere : ... tutti in piedi con il Tocco in testa ad applaudire, Andrea Camilleri, il papà del Commissario Montalbano, scrittore, regista e sceneggiatore tradotto in tutto il mondo, racconta così la passione ...

L’11 aprile è il giorno più noioso della storia : ecco perché : È stato uno studioso britannico a definirlo il giorno più noioso della storia: L’11 aprile del 1954 sarebbe stato il giorno più noioso della storia del Novecento. ecco perché.Continua a leggere

Belen Rodriguez - festa per i 5 anni di Santiago : «Il giorno più bello della mia vita!! Ti amo tanto - voglio solo vederti sorridere» : MILANO ? Dopo gli auguri del papà Stefano De Martino, inviato all?Isola dei Famosi, programma seguito da Leggo.it, per Santiago arriva il party di compleanno. Belen Rodriguez e...

Erba - ultime auto in sosta vicino ai portici La piazza in attesa del giorno più lungo : Già nel pomeriggio - quando alle 15 apriranno i negozi - si avrà un primo assaggio degli effetti della pedonalizzazione sull'economia generale della piazza.n Luca Meneghel © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scrittore Brian Freeman racconta ‘Il giorno più buio’ : Parlando di sport di gruppo – di grandi gruppi! – le ormai classiche maratone cittadine sono fra le più popolari. Sono manifestazioni che raccolgono un numero incredibile di persone che vi partecipano con t-shirt colorate sulla pelle e una buona dose di entusiasmo nel cuore. Guardi le loro facce e le vedi frizzanti, come, del resto, quelle del pubblico festante. Anche il detective che Brian Freeman libera nelle pagine del suo nuovo romanzo, “Il ...