Il Friuli volta pagina | per il leghista Fedriga è una corsa in discesa

Maltempo - auto travolta da un torrente in Friuli : donna tratta in salvo : Macchina travolta questa mattina dalla piena delle acque del torrente Malina, ingrossato dal Maltempo. La conducente, una donna di 80 anni, tentava di attraversare un guado a Premariacco (Udine) quando la vettura, un’Audi Q3, è stata risucchiata dalla forte corrente e trascinata per alcuni metri nel letto del torrente prima di fermarsi, bloccata da alcuni tronchi. L’automobilista è stata raggiunta dai Vigili del fuoco, intervenuti ...