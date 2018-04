Il Friuli Venezia Giulia oggi al voto

Friuli Venezia Giulia : dove si vota - i precedenti - la posta in palio : Alle ore 7 si sono regolarmente aperti i 1.369 seggi elettorali dei 215 Comuni del Friuli Venezia Giulia, nei quali si vota fino alle ore 23 per le elezioni regionali, per le amministrative e per i ...

Elezioni in Friuli-Venezia Giulia : seggi aperti : 29 aprile 2018, 8.30 - seggi aperti dalle 7 di questa mattina in tutto il Friuli-Venezia Giulia, con oltre un milione di cittadini chiamati alle urne entro le 23 di oggi per le Elezioni regionali, amministrative e per i referendum consultivi.Alle 12 saranno resi noti i primi dati relativi all'affluenza.Sabato 28 aprile 2018 - Si è conclusa la settimana pre-elettorale in Friuli-Venezia Giulia. Massimiliano Fedriga continua a essere il ...

Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018/ Risultati diretta live : affluenza - come si vota. Fedriga spera : Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018: Fedriga è il favorito per la vittoria ma il centrodestra rischia di rompersi. Bolzonello e Fraleoni Morgera possono sorprendere?(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 09:53:00 GMT)

Friuli-Venezia Giulia - perché il voto di oggi è diventato così importante : Una vittoria larga del candidato leghista stra-favorito Massimiliano Fedriga fornirebbe a Matteo Salvini un peso specifico maggiore nella guida della coalizione formata insieme a Forza Italia e Fratelli d'Italia. Soprattutto potrebbe rinforzarsi dopo i dissapori con l'alleato Berlusconi (contrario a qualsiasi apertura ai grillini, a sua differenza)...

Friuli Venezia Giulia al voto - un nuovo test per i futuri equilibri di governo : Urne aperte in Friuli Venezia Giulia, per le elezioni regionali che hanno però una valenza nazionale, con il centrodestra che punta a trasvincere battendo la maggioranza uscente e a superare il M5s. Si...

Cosa c'è da sapere sul voto in Friuli Venezia Giulia : Seggi aperti domani in Friuli Venezia Giulia per eleggere il presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale, ma anche i sindaci e i Consigli di 19 Comuni. Si voterà anche su due referendum per la costituzione di due nuovi Comuni. Per la prima volta si voterà in un giorno soltanto, domenica, dalle 7 alle 23. Lo spoglio delle schede di tutte e tre le consultazioni inizierà lunedì, a partire dalle ...