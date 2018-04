Il festival nel deserto in Mali che sfida la guerra dei jihadisti

Tutti gli ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma - anche Gianna Nannini nel cast del “festival Rock” : Aggiornato il cast di ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma: Tutti i performer che martedì 1 Maggio, durante la Festa dei Lavoratori, saliranno sul prestigioso palco! Un ricco parterre di artisti che, durante la maratona televisiva in diretta su Rai 3, si alterneranno sul palco del Concerto del Primo Maggio: l'evento si svolge in Piazza San Giovanni a Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL. Sul palco del grande evento musicale, tanti ...

Sanremo - tentato omicida evade dall’ospedale con le manette. Caccia all’uomo nella città del festival : evade dal’ospedale con le manette ai polsi, è Caccia all’uomo dalle prime ore della mattinata a Sanremo. Ad eludere i controlli della polizia penitenziaria è stato un giovane detenuto che stava scontando una condanna definitiva per tentato omicidio nel carcere di Valle Armea. L’uomo, 24 anni, marocchino, si sarebbe sottratto alla custodia degli age...

Il festival delle Serie TV : a ottobre - nella città di Milano - il nuovo evento : ... il FeST intende essere una festa, finalizzata a raccontare le Serie attraverso protagonisti , ideatori, sceneggiatori, produttori, attori, ed esperti, con il supporto attivo dei servizi di streaming ...

Fame Lab : Ercole Finzi e Molina portano nello spazio bambini e ragazzi del National Geographic festival delle Scienze : 'La scienza - ha detto la professoressa nel giorno in cui compie 81 anni - non è qualcosa di esclusivo, va diffusa a tutti e a tutti i livelli, in particolare fra i bambini fin dalle scuole ...

Tutto pronto per il festival Europeo della Birra nell'area alle spalle del centro commerciale di Cavallino : si parte il 24 aprile : Musica di qualità, enogastronomia, spettacoli, dibattiti , promozione culturale e scientifica e il meglio della Birra s ul mercato mondiale . Ci sarà anche per un fuori programma: un tributo a ll ' ...

Ancora più bello e ricco - Lake Como festival della Luce nel segno di Volta : ... Martin Chalfie , scopritore della proteina verde fluorescente , GPF, ; il neuroscienziato scopritore dei neuroni specchio, GiaComo Rizzolatti ; il filosofo della scienza Corrado Sinigaglia ; il ...

Scienza e arte si incontrano nel mercoledì del National Geographic festival delle Scienze : Il National Geographic Festival delle Scienze, in programma all’Auditorium Parco della Musica di Roma fino a domenica 22 aprile, entra nel vivo. Ad aprire la giornata di mercoledì 18arriva una coppia di cacciatori molto speciale: sono Alessandro Gnucci e Massimiliano Trevisan che, utilizzando esperimenti sorprendenti, compiranno un entusiasmante viaggio attraverso il concetto di onda, “preda” affascinante ma difficile da catturare (ore 9.30 e ...

FS Italiane racconta al festival di Perugia la mobilità collettiva integrata nell'era digitale : Il viaggio, la mobilità integrata globale e la media literacy nell'era digitale, un nuovo modo per dialogare con i giovani . Temi centrali la digitalizzazione, l'esperienza di viaggio e i ...

Il bacio 'spericolato' di Godard nel manifesto del festival di Cannes : Dopo una giovanissima Claudia Cradinale danzante sui tetti, il Festival di Cannes punta su un bacio cinematografico intenso e spettacolare: quello che si scambiano 'pericolosamente', da un'auto all'...

Custonaci - in scena il musical "Nel cuore di Verona" per il Teatro festival : Per la partecipazione agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione e si comunicano i seguenti contatti: Tel. 0923-030639 - Cell. 347 3083023 - 328 0996484 Il ricavato andrà in beneficenza. '119442' ...

Penelope Cruz e Javier Bardèm apriranno il festival di Cannes : Apertura super-glam a Cannes. Saranno Penelope Cruz e Javier Bardèm e a inaugurare il 71mo Festival martedi 8 maggio. I due attori premio Oscar, coppia anche nella vita e genitori di due figli, sono i ...

Cannes 2018/ Penelope Cruz e Javier Bardem inaugurano il festival : Cate Blanchett presidente di giuria : Cannes 2018, Penelope Cruz e Javier Bardem inaugurano il Festival: Cate Blanchett presidente di giuria; gli attori spagnoli protagonisti del film "Everybody Knows".(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:07:00 GMT)

Javier Bardem e Penelope Crruz aprono il festival di Cannes con Everybody Knows : Saranno Javier Bardem e Penelope Cruz, protagonisti del film del premio Oscar iraniano Asghar Farhadi 'Everybody Knows' ad aprire il Festival di Cannes 2018 , 8-19 maggio, . Lo anticipa Variety. Il ...

Cannes 2018 : Penélope Cruz e Javier Bardem apriranno il festival con Everybody Knows di Asghar Farhadi - Best Movie : Interpretato, tra gli altri, anche da Javier Bardem , Bárbara Lennie , Ricardo Darin , e Imma Cuesta , Everybody Knows non ha ancora attualmente una data di distribuzione nel resto del mondo. Fonte: ...