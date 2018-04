Il Crotone vede la salvezza

Il Crotone batte 4-1 il Sassuolo e vede la salvezza : In uno Scida bollente il Crotone fa un grosso passo avanti in ottica salvezza battendo un Sassuolo fin troppo molle. Grande partita di Trotta e del nigeriano Simy autori di due doppiette.

Serie A - diretta Crotone-Juventus : probabili formazioni - tempo reale dalle 20.45 e dove vederla in tv : 1 di 3 Successiva TORINO - Crotone e Juventus scendono in campo questa sera allo Scida per la sfida della 33ª giornata di Serie A . La squadra di Massimiliano Allegri vuole i tre punti per ...

Serie A Genoa - Biraschi fuori per il Crotone. Si rivede Veloso : GENOVA - Torna in campo il Genoa nella settimana che porta all'anticipo con il Crotone di sabato alle 18. La squadra si è radunata al Centro Signorini. I giocatori che non sono scesi in campo contro ...

Serie A Torino-Crotone - probabili formazioni e tempo reale alle 18.30. Dove vederla in tv : TORINO - Il Crotone cerca punti salvezza nella tana del Torino . Missione non semplice per i calabresi nel recupero del massimo campionato. Mazzarri disegna un 3-5-2 con Iago Falque e Belotti in ...

Crotone - Zenga : "Non sono riuscito a vedere le gare con Astori" : "Di solito guardo le ultime gare degli avversari ma con la Fiorentina non ce l'ho fatta, non sono riuscito a vedere quelle con Astori, mi faceva male". Queste le parole di Walter Zenga, allenatore del ...

Serie A Crotone-Roma - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : CROTONE - Oggi alle 15, Crotone e Roma scendono in campo allo Scida per la ventinovesima giornata di campionato. I giallorossi tornano a pensare al campionato, anche se si affaccia la prospettiva ...

