IL CALENDARIO DI MAGGIO 2018

Sciopero trasporti aprile-maggio 2018 : CALENDARIO treni - autobus e aerei : Torna l'aggiornamento sugli scioperi dei trasporti a cavallo tra aprile e maggio, con le date in calendario per treni, autobus e aerei. Di recente c'è stata la revoca dello Sciopero ferroviario del 13 aprile, che coinvolgeva inizialmente Trenord, Italo NTV e FSI. Nei prossimi giorni, sono previste nuove proteste nel settore del trasporto ferroviario, anche se solo a livello locale. La preoccupazione maggiore arriva dal comparto aereo, in ...

Calcio - Serie A : quando si recupera la 27^ giornata? Tutte le possibili date e il nuovo CALENDARIO : Milan-Inter il 9 maggio? : Oggi la Lega Calcio deciderà quanto si recupererà la 27^ giornata della Serie A 2018, rinviata ieri per la morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina ha giustamente convinto i piani alti ad annullare gli incontri in calendario ma ora bisognerà decidere quando recuperarli: non è facile in un calendario davvero molto fitto visti gli impegni europei, la pausa per le Nazionali e un turno infrasettimanale già previsto. Dunque ...