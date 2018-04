calcioweb.eu

: Il #Brescia esonera l'allenatore #Boscaglia - CalcioWeb : Il #Brescia esonera l'allenatore #Boscaglia - napolimagazine : Calcio: il Brescia esonera di nuovo Boscaglia, al suo posto Pulga - ansacalciosport : Brescia esonera di nuovo Boscaglia. Tecnico era stato cacciato dopo 8 turni,poi era stato richiamato | #ANSA -

(Di domenica 29 aprile 2018) Robertoha subìto il secondo esonero stagionale dalla panchina del: al tecnico siciliano per il quale è risultato fatale il ko di Salerno, subentra Ivo Pulga fino al termine della stagione.era statoto dopo 8 giornate, al suo posto era arrivato Pasquale Marino che si era poi nuovamente avvicendato con. Ilin classifica ha 46 punti con un margine di 5 punti sui play out ma non è ancora salvo. L'articolo Ill’allenatoreCalcioWeb.