Il bambino e il poliziotto | Iris Carlo Verdone il film della ripartenza 29 aprile 2018

IL bambino E IL POLIZIOTTO/ Su Iris il film con Carlo Verdone (oggi - 29 aprile 2018) : Il BAMBINO e il POLIZIOTTO , il film in onda su Iris oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto la regia, Federico Rizzo e Adriana Franceschi. Il dettaglio. (Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:20:00 GMT)

Salvataggio miracoloso di un bambino di 5 anni : il poliziotto lo prende al volo : La telecamera di una banca ha ripreso una scena sorprendente: non c'è nessun bandito, ma i poliziotti di guardia sono comunque i protagonisti di questo Salvataggio. È successo in Egitto, al 3°piano di un palazzo che ospita al piano terra una banca. Un bambino di appena 5 anni è appeso nel vuoto. I poliziotti si accorgono del pericolo e cercano di salvarlo, dapprima stendendo un tappeto, poi muovendosi disperatamente per ...