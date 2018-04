Icardi | sono lacrime d’addio | la Champions si allontana per l’Inter e l’attaccante

Raddoppio Inter - Cagliari ko! Icardi da record : sono 25 i gol in Serie A [VIDEO] : L'Inter trova la rete del Raddoppio ad inizio secondo tempo: il gol porta la firma di Icardi ed è il 25° della stagione Dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Cancelo al ...

Inter - Zanetti : «Lautaro Martinez e Icardi possono giocare insieme» : ROMA - Javier Zanetti , ex capitano dell' Inter e attuale vice presidente della società nerazzurra ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Il primo pensiero è andato al murales realizzato per i 110 anni del club, imbrattato ieri: "Rimane sempre un'opera bellissima. È stato fatto un atto vandalico da parte di persone che non sono ...

Inter - Icardi : “i miei goal più belli sono stati a Juve e Milan” : “È stata una domenica perfetta perché è arrivato anche il mio centesimo gol con l’Inter e perché abbiamo giocato da grande squadra. Da attaccante devo essere nel posto giusto al momento giusto per fare gol per la squadra”: racconta così le sue emozioni ai tanti tifosi che lo aspettano all’Inter Store Mauro Icardi, straordinario protagonista della domenica nerazzurra a Marassi. L’attaccante argentino ha incontrato in ...

Inter - Icardi : "110 milioni sono pochi per la clausola? Forse sì..." : Il capitano nerazzurro: "In società sanno quello che penso e siamo tutti molto tranquilli". Intanto il club lo celebra con un video che raccoglie i suoi 100 gol Interisti

Inter - Ronaldo : 'Spero che Icardi resti. I sacrifici per questa maglia non sono mai troppi' : Intervistato da Sky Sport, il Fenomeno ha presentato la sfida tra Inter e Napoli, che si giocherà domenica sera: "I giocatori devono sempre pensare che hanno l'onore di rappresentare l'Inter e di ...

WANDA NARA/ La moglie di Icardi si sfoga sui social - interviene Spalletti : “Queste per voi sono notizie?” : WANDA NARA: la moglie di Icardi mette a tacere i gossip hot sullo spogliatoio dell'Inter nati dopo la scomparsa dei like di Brozovic e Perisic. Lo sfogo sui social suona come una minaccia..(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:24:00 GMT)

