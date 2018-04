http://feedproxy.goo

: #Huawei pronta a sostituire Android con un proprio sistema operativo: Huawei potrebbe… - giannifioreGF : #Huawei pronta a sostituire Android con un proprio sistema operativo: Huawei potrebbe… - infoitscienza : Huawei pronta a lanciare sul mercato il primo smartphone 5G -

(Di domenica 29 aprile 2018)potrebbe essere costretta ad abbandonarea causa delle indagini del Dipartimento di Giustizia USA. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina potrebbe mietere un’altra vittima dopo ZTE e l’azienda cinese deve giustamente tutelarsi contro questa nefasta possibilità.come ZTEsembra stia seguendo la stessa strada di ZTE. Gli USA, o, per meglio dire, l’amministrazione Trump sta portando avanti una guerra commerciale contro le aziende cinesi. Dopo aver bloccato le vendite dei fornitori statunitensi per sette anni, l’azienda ZTE è in seria difficoltà e il fallimento potrebbe essere dietro l’angolo. Se anchedovesse ricevere lo stesso trattamento, come riporta il Wall Street Journal, la situazione per l’economia cinese del settore potrebbe mettersi molto male. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando ...