Higuain nel finale dà la gioia alla Juventus | Inter battuta in rimonta 3-2

Higuain nel finale dà la gioia alla Juve - Inter battuta in rimonta 3-2 : Serviva la grande partita contro l’Inter per zittire le polemiche nate improvvisamente nelle ultime due giornate, quando la rovesciata di Simy e la zuccata di Koulibaly avevano messo in dubbio un titolo quasi nelle mani della Juventus. Gli ultimi tre minuti del secondo tempo sono serviti a cambiare il volto a una gara prima condotta dai bianconeri...

Inter-Juventus 2-3 : Higuain la ribalta nel finale : Aprile 2018, il mese dell'epica. Dopo le rimonte , sfiorata e completata, di Juve e Roma in Champions, ecco un'altra gara memorabile. Contraddittoria, nervosa, da rimonte e contro-rimonte, da crisi di ...

LIVE Pagelle Inter-Juventus in DIRETTA : Higuain e Icardi osservati speciali nella sfida di San Siro : Buona sera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Scala del calcio sarà teatro della partita più di tradizione del “Pallone italico”: il “Derby d’Italia”, definito così da Gianni Brera nel 1967 all’indomani dello Scudetto perso dall’Inter di Helenio Herrera in favore della Vecchia Signora. Tornando all’oggi il ...

Juventus-Napoli - succede tutto nel finale : Insigne scatenato - tifosi ‘impazziti’ e l’abbraccio Sarri-Higuain [FOTO] : 1/15 LaPresse ...

Ravanelli : 'Un Higuain arrabbiato può far comodo alla Juve' : 'Un Pipita in cerca di riscatto dopo essere finito nell'occhio del ciclone è un'arma in più per la Juventus - ha commentato Ravanelli - è uno dei centravanti più forti al mondo. Non si può criticare ...

Jorginho accende Italia-Argentina - in attesa di Juventus-Napoli : 'Higuain? Nel calcio si viene e si va' : FIRENZE - Ha preferito l'azzurro al verdeoro e la scelta, con il senno del poi, potrebbe causare qualche pentimento visto che ora potrebbe partecipare ai Mondiali con il Brasile del ct Tite , che non ...

Icardi nel club dei 100 gol: in scia a Higuain e Cavani Partecipare a una cena dove i due posti a capotavola sono occupati da Messi e Ronaldo rappresenta una laurea in enogastronomia. Dalla partita con la Sampdoria, anche Mauro Icardi può vantare una comoda sedia su cui sedersi: con il poker realizzato nel 5-0

Juventus, +4- La Juventus supera l'Atalanta per 2-0 e vola a + 4 sul Napoli. Discorso scudetto archiviato? No. Lo sa bene Allegri, il quale predica calma e concentrazione, lo sanno bene i tifosi bianconero. Il +4 sul Napoli è un ottimo margine di vantaggio, ma a 10 giornate dalla fine, con diversi match chiave,

DIRETTA/ Juventus Atalanta (risultato finale 2-0) info : Higuain e Matuidi boom. Mancini - scintille nel finale : DIRETTA Juventus Atalanta, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si recupera la partita di Serie A che era stata rinviata per neve a fine febbraio(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:12:00 GMT)

Adesso nella Juve è allarme Higuain. Rischia di saltare anche il Tottenham : nostro inviato a Torino La caviglia di Gonzalo Higuain per la Juventus è un po' come il tallone d'Achille. È il punto debole che sta togliendo tranquillità alla Signora in un momento cruciale della ...